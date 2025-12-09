永興宮40週年揭匾！桃議員曝總統題辭 何志偉也現身

桃園市永興宮8日舉行「紀念天上聖母登龕安座40週年法會暨總統贈匾揭匾典禮」，活動自上午展開，場面莊嚴盛大。桃園市議員吳進昌也出席盛會，並在臉書分享活動過程指出，從早上消災長壽法會到約10時的揭匾儀式，全程莊重隆重、神威顯赫，現場鄉親與長官皆虔誠祈願，希望永興宮《南靖媽祖》護佑地方。

值得注意的是，在其曝光的畫面中，可見總統府副祕書長何志偉也在現場。顯示何持續在桃園基層走動，為選市長布局，爭取民進黨內初選提名。

廣告 廣告

吳進昌在臉書發文表示，眾人齊心祈求風調雨順、家戶平安健康、產業繁榮社會興旺。典禮中，總統題辭的「孚佑生民」匾額正式揭幕，象徵對地方信仰的重視，也為永興宮40週年留下重要里程碑。

值得注意的是，其臉書照片中，可見活動現場有何志偉到場致意，陪同地方民代與信眾一同參加揭匾典禮。外界解讀，這顯示他仍持續在地方走動，積極布局參選桃園市長，並爭取民進黨內初選出線。

根據永興宮公布的流程，當天活動包含上午8時30分至下午5時30分的消災長壽法會，以及約10時舉行的題辭揭匾儀式，吸引大批信眾參與。

吳進昌並特別感謝永興宮管理委員會主任委員蕭家權與所有工作同仁的付出，強調信仰是最堅實的力量，守護地方是他永遠不缺席的責任。他表示，未來也會與鄉親共同努力，讓宗教文化得以延續，讓觀音地區的幸福能夠持續。

【看原文連結】