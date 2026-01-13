永虹攜手豐兆航太 目標2年交付上千架無人機

（中央社記者曾仁凱台北13日電）碳纖複合材料廠永虹先進今天宣布與國防航太製造商豐兆航太公司簽署共同開發採購合約意向書，雙方將建立戰略合作夥伴關係，共同開發、製造並銷售Cougar無人機，攜手搶攻全球國防及高階商用無人機市場商機。

目前設定Cougar無人機2年期交付目標，2026年預計交付350架、2027年交付700架，合計1050架，估計兩年產值規模約新台幣數億元。

根據意向書內容，豐兆航太將負責Cougar美洲獅無人機的性能與外觀設計、技術藍圖、核心軟體、飛控系統、通訊協定及系統整合，電子零組件採購，並協助進行技術驗證、試飛測試；永虹先進則負責無人機的硬體結構製造，包含批量生產、組裝作業與品質控管，確保產品符合航太與國防等級標準。

永虹表示，雙方並將以同步工程模式共同開發，縮短產品開發與量產時程。

永虹介紹，Cougar為中型載重VTOL（垂直起降）無人機，採用中型機身設計，兼顧飛行穩定性與優異載重能力，並支援垂直起降，可於狹小或地形複雜場域靈活部署，應用範圍包括基礎建設監測、物流貨運、農業投放等。

永虹先進具備航太等級高階熱塑性碳纖維複合材料量產技術，近年持續布建無人機產業鏈，成立子公司「永鑫航太」專注於無人機設計開發與系統整合，並收購「銓瑞複材科技」，負責無人載具生產製造與組裝。

永虹看好在國際區域衝突持續擴大背景下，全球軍工與國防裝備需求明顯升溫，國防與高階航太應用領域有望成為公司中長期營運成長的重要動能。（編輯：楊凱翔）1150113