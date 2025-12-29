永豐主辦偉訓2億美元聯貸 協力建構海外供應鏈
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
助力企業強化營運韌性，永豐銀行統籌主辦偉訓集團5年期等值美金2.08億元的新台幣聯貸案並擔任額度及擔保品管理行，今（29）日正式簽約；永豐銀行表示，本次聯貸案共11家金融機構參與，超額認購1.67倍，資金主要用途為償還既有金融債務，調整財務結構、降低成本，同時建構海外供應鏈。
響應政府「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，永豐銀行說明，旗下持續透過金融支持以協助企業面對外在貿易衝擊。偉訓科技今（2025）年併購全球最大音圈音膜龍頭廠商－鉑韻企業，同步擴展越南、馬來西亞及美國生產基地，降低美國關稅政策衝擊。
偉訓為電腦零組件廠商，專精機殼、電源供應器及自有電競產品三大領域；併購鉑韻則進軍聲學元件市場，強化集團營運；永豐銀行指出，旗下同步提供多面向金融服務，協助企業提升國際競爭力；今年亦獲財團法人海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」以及金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」等多項肯定。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
永豐DAWHO權益加碼 「大戶Plus」刷卡享最高國內5%、國外6%現金回饋
