永豐卡618開戰送2萬 現金回饋JCB卡加碼4%

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網購618年中慶開戰，銀行信用卡釋出促刷好康。永豐銀行一口氣集結超過20家電商平台與通路業者，刷卡滿額最高回饋2萬元刷卡金，還能再抽萬元禮券。另外，iPASS MONEY即日起與「Gomaji夠麻吉」合作，回饋一卡通綠點。全支付搭上Focus時尚流行館年中慶，消費滿額最高回饋20%全點。

永豐銀行搶攻618商機，攜手逾20家電子商務平台或指定通路，強打信用卡滿額回饋。像是6月24日前在momo刷滿額分期並登錄後，最高送2萬元刷卡金。在Yahoo購物中心6月21日前刷永豐信用卡消費滿5萬元，同時申請分期登錄，最高可獲得6,000元。6月30日前透過網銀申請消費分期或帳單分期，單筆滿1萬元抽1萬元SOGO禮券。

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此外，啟動「永豐現金回饋JCB卡」特別活動，6月30日前於蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物、淘寶、東森購物、Yahoo購物中心、friDay購物、樂天市場、生活市集、Amazon及Coupang 酷澎等線上通路刷卡，並設定帳戶自動扣繳卡費，當期帳單金額滿3,000元加碼4%現金回饋。

一卡通iPASS MONEY拓展至「Gomaji夠麻吉」，即日起於平台內消費累積滿618元送100元優惠券，每人最多能領取3張。每週三「麻吉日」消費贈10%一卡通綠點回饋，每人最高拿200點，使用iPASS MONEY APP繳納生活帳單，當月一般消費即升級至5%一卡通綠點回饋，每人每月最高給100點。

全支付則是聯手實體通路「Focus時尚流行館」，6月28日前登錄，在館內使用全支付交易單筆滿1,500元回饋15%全點，綁定指定銀行帳戶或信用卡交易，額外再加送3%、5%全點，最高回饋直達20%，配合Focus時尚流行館的年中慶滿千送百活動，血拼優惠再升級。

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