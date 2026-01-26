永豐尊榮理財資產規模年增逾百億 資產逾300萬即享優惠禮遇
永豐銀行旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去（2025）年較前（2024）年增加逾百億元資產規模。永豐銀行表示，為服務往來資產300萬以上的「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，除專屬財富管理規劃外，亦提供日常金融優惠、臨櫃優先服務與票據交易禮遇等，並整合集團資源與永豐金證券合作，提供銀行與證券雙平台專屬優惠。
永豐銀表示，針對尊榮理財客群，由專人協助財產信託或理財規劃建議，亦提供包括跨行提款轉帳及匯款、換匯減分、以及辦理票據交易免手續費等多元優惠，並於客服專線與分行臨櫃提供優先服務，為客戶提供更有效率的金融體驗。
此外，為滿足尊榮理財客群對跨領域金融商品需求，永豐銀攜手永豐金證券整合數位創新服務，提供客戶免費訂閱市場洞察、財經評論與專家分析等專欄，建立精準投資觀點；「永傳」與「永富」會員還可享台股電子手續費優惠。
為滿足多元理財客群需求，永豐銀行亦推出定期定額申購基金或美股，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾2000檔，最低美元、人民幣或新臺幣100元即可申購。
美股ShareShares平台最低新臺幣1000元即能投資，去年美股ShareShares平台交易次數與交易金額年成長皆超過50%。
此外，永豐銀於2024年11月起推出的財富管理LINE官方帳號（Official Account；OA），提供包括快速綁定、理財報告定期更新、財富商品輕鬆查詢等即時理財體驗，創下綁定人數單月成長率逾50%佳績、截至去年12月底，好友數年增更大幅成長逾400%。
