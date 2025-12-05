永豐導入Fast-ID 數位金融更便利、更安全

永豐銀行積極響應財金公司「金融Fast-ID驗證轉接中心」，將 Fast-ID 技術導入旗下「大戶DAWHO數位帳戶」(下稱DAWHO)開戶及「永豐行動銀行APP」變更聯絡資料驗證流程，使客戶申辦數位存款帳戶（含DAWHO、大戶投）及變更資料時，能減少重複驗證的困擾，享有更快速、安全且便利的身分核驗服務。

過去，每當民眾前往不同金融機構辦理業務時，皆需重新進行身分核實，即使在線上申請數位帳戶亦不例外，導致開戶流程繁瑣，容易造成客戶卻步。為解決此問題，金管會推動「金融Fast-ID驗證轉接中心」，透過跨機構技術串接，讓民眾只需在單一金融機構完成 Fast-ID 註冊，即可於銀行、保險、證券、投信等金融業者辦理新服務時，透過驗證轉接中心進行「一鍵核身」，快速完成身分驗證。

為使客戶享有便利新生活，永豐銀行積極響應政策，將Fast-ID 技術導入旗下數位金融服務，不僅簡化數位帳戶開戶及變更聯絡資料流程，更強化安全性，確保客戶資料在驗證過程中獲得高度保護。即日起，民眾可以透過他行 Fast-ID 完成身分驗證，開立DAWHO將更加輕鬆，並可享受30萬內1.5%高利活儲，以及美股、基金定期定額與優利外幣定存等多樣化投資理財服務。

永豐銀行表示，透過與「金融Fast-ID驗證轉接中心」的串接，將持續推動創新金融科技，降低客戶與數位金融之距離，並與產業共同打造安全、便利的智慧金融生態圈，持續朝向「翻轉金融，共創美好生活，Together, a better life.」的願景前進。

以上訊息由永豐銀行提供