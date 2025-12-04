永豐打造智慧校園 整合三大金流服務實現數位轉型

cnews207251204a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

永豐銀行整合大學校院金流，三大服務－師生繳費、捐款平台、財務管理，一次到位。銀行表示，根據估計，國內每學期大學校院學雜費金額規模逾400億元，加上捐款及日常營運財務管理等，金流往來頻繁；旗下提供完善解決方案，透過核心科技能力，彈性化設定系統導入模式，協助打造無紙化、無現金支付的智慧校園，實現數位轉型目標。

永豐銀行表示，推動校園e化整合金流，協助僑光科大、東海大學等導入學雜費代收及自動化設備；今（2025）年9月，打造中興大學智慧金流平台，以API串接旗下「豐收款」，繳費流程縮短至3分鐘可線上完成，校方亦減少每學期逾100個人力工時；2021年則攜手成功大學共同開發線上繳費平台，學生上網即可繳納宿舍電費、各處室報名費與手續費等，迄今代收逾8萬筆，有效節省人力資源及優化帳務管理。

募捐為大學校院重要收入來源之一，為協助校方即時掌握款項來源與金額，同時節省自建系統等成本；永豐銀行說明，旗下公益捐款平台提供信用卡、轉帳、行動支付等多元捐款管道便於管理，迄今包括大仁科大、東南科大、朝陽科大及中山醫學大學等逾10所學校成功導入。

永豐銀行指出，旗下寰宇金融網為企業或各類機構提供彈性化金流服務，去（2024）年則協助東海大學導入「寰宇金融網－供應商服務平台」處理每年對供應商約4.5萬筆付款交易、規模相當於一般上市企業，作業時間從原先3日大幅縮短至1日，帶動供應商管理效率大幅提升，優化財務管理行政效率。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

