永豐投信3檔股債ETF 11／25日除息 這檔吃電動車題材年化息率衝10%

[Newtalk新聞] 永豐投信周一（3日）發布 3檔股債 ETF 配息公告，其中，永豐智能車供應鏈（00901）每單位受益權預估配發 2.8元，以周一收盤價 27.73元推算，配息率高達 10.1%，此外，永豐優息存股（00907）、永豐ESG銀行債 15＋（00958B）個別擬配 0.129元、0.046元，單次配息殖利率約 0.84%、0.49%。

在全球 AI 浪潮席捲下，台灣憑藉強大的製造實力與技術創新，積極布局半導體、雲端運算及終端應用，成功躍升為 AI 產業的關鍵供應鏈之一。今年九月出口年增率高達 33.8%，連續 23個月維持正成長，顯示台灣科技產品訂單能見度高，第四季出口動能可望延續。台股近期創高，雖面臨上檔壓力，但下檔支撐穩固，加上年底電子旺季與作帳行情，資金回補需求強勁，中期走勢仍偏多。

00901 為年配型的電動車概念 ETF，選股範圍涵蓋電動車、半導體及綠能產業，其鎖定具備爆發潛力的科技核心產業，精準掌握成長趨勢。在全球 AI 浪潮推動下，台灣出口與企業獲利持續擴張，科技動能強勁。00901 布局台灣科技價值鏈，參與科技成長的投資利器。今年擬配發 2.8元，年化配息率 10.1%。

00907 為「雙月配」制存股型台股ETF，本次預計配息 0.129元，以周一收盤價 15.37元推算，單次配息率為 0.84%；而月配型的債券ETF 00958B 本次配息金額 0.046元，以周一收盤價 9.36元推算，單次配息率為 0.49%。3檔ETF均於 11 月 25 日進行除息，最後買進日皆落在 11 月 24 日，並於 12 月 19 日發放配息。

在債市方面，隨市場對聯準會（Fed）降息的預期日益明確，預估 2025 年第四季至 2026 年底可能啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。近期美國經濟數據顯示通膨壓力逐步緩解，聯準會的鷹派立場也開始轉趨溫和，市場資金逐漸回流至債券資產，尤其是長天期投資等級債券，成為資金布局的焦點。

永豐投信表示，00958B 以長天期銀行債的高彈性，與ESG篩選標準結合，不僅為投資人提供月配機制，滿足其現金流需求，更在股市震盪、Fed利率走降的雙重背景下，成為優化資產配置、資金避風港的關鍵工具。

