永豐獲評放款績優銀行 支持中小企業20年助產業創新升級受肯定

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

永豐銀行截至今年9月，中小企業授信餘額較去（2024）年同期成長逾10%、放款戶數年成長8%。永豐銀行今（25）日獲主管機關－金融監督管理委員會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年績優銀行」；業者強調，旗下長年以金融的力量助力產業轉型創新、提升國際競爭力，融資餘額及放款戶數成長等績效，備受肯定。

台灣的中小企業家數逾167萬、達歷史新高，亦佔全體企業家數達98%，扮演產業經濟發展的重要角色；永豐銀行說明，除資金外，亦積極協助企業結合 ESG 永續發展理念，達成淨零轉型與數位升級等目標。今年同獲辦理「中小企業放款方案」績優銀行－優等、均衡區域發展特別獎及辦理「六大核心戰略產業放款方案」績優銀行－優等多項殊榮。

除支持中小企業外，永豐銀行亦響應政府因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，協助各產業面對貿易關稅衝擊，今日與王道銀行共同統籌主辦上市公司慶豐富實業18.25億元、5年期聯貸案；永豐銀行表示，居家生活用品供應商慶豐富為北美前三大窗簾製造商，該聯貸案資金主要將償還其既有金融債務；旗下持續以金融支持，協助企業降低資金成本及強化財務結構。

