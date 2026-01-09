永豐獲運動推手金質獎 邀球員、教練跨界拍攝影音宣導金融理財 3

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

永豐銀行支持台灣體壇備受肯定，今（9）日獲運動部頒發「運動推手獎－贊助類金質獎」；永豐銀行表示，旗下長期以行動力挺多元賽事，連獲四屆運動推手獎肯定，除職業賽事外亦支持學生球隊，協助運動風氣扎根基層，同時邀請政大雄鷹球員拍攝影音等方式宣導金融服務及理財。

響應體育署升格為運動部，永豐銀行加碼支持多元賽事，協助台灣體壇更加蓬勃發展；除冠名贊助「台啤永豐雲豹職業籃球隊」及贊助政大雄鷹籃球隊外，2025年起亦冠名支持「台北永豐旺寶3×3職業籃球隊」；永豐銀行表示，旗下為國內唯一同時贊助大專院校籃球隊、5×5及3×3職業籃球隊的金融業者；支持「台中FUTURO」推廣足球運動，協助培育完整青年人才梯隊；贊助斯巴達障礙跑競賽以推廣全民運動風氣。

除運動賽事外，永豐銀行分享，自2022年起，連年邀請政大雄鷹球員跨界拍攝金融宣導影音，本次球隊總教練陳子威更首度參與演出，透過幽默生活化方式，扎根校園理財教育；同時，與台啤永豐雲豹聯手、連續4個球季於其主場舉辦主題日活動，以貼近民眾的方式宣導理財觀念及防範詐騙、寓教於樂。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

