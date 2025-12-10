永豐里老人共餐溫馨登場 共餐共樂打造高齡友善幸福社區

長者共餐情形(土城區公所提供)

記者黃秋儒／新北報導

為營造「在地安老、共融共好」的幸福社區，新北市土城區公所與永豐里辦公處今（10）日在永豐市民活動中心舉辦老人共餐活動，吸引上百位長輩熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨、笑聲不斷。

土城區長周晉平表示，舉辦老人共餐的主要目的，是希望長輩們能走出家門、彼此交流。這不僅是一頓營養午餐，更是一份社區的陪伴與情感連結。周區長並向長輩們報告好消息，新北市敬老卡自明(115)年起將擴大使用範圍，自1月起，國道客運、國民運動中心、市立聯醫及衛生所掛號費皆可折抵使用；2月起，台鐵每趟使用上限提高至150點、計程車則提高至85點；7月起，敬老卡點數更從原本480點增加至600點。周區長也鼓勵長者多加利用敬老卡外出參加運動課程及各項活動，達到「吃得營養、動得健康、活得快樂」的目標，展現新北市打造高齡友善城市的用心與行動。

銀髮健康照護-量測血糖血壓(土城區公所提供)

土城區公所指出，本次活動由多個單位共同響應參與、內容豐富多元。現場除有警察局派出可愛大頭警察人偶宣導防詐騙觀念外，衛生所也針對銀髮族進行營養與健康宣導，讓長輩們在輕鬆愉快的氣氛中學習實用知識。土城醫院則派出醫療團隊提供量血壓、測血糖與健康諮詢服務。周區長特別感謝志工夥伴們以及各界熱心參與，讓公私協力的社區照顧網絡更趨完善。

區長宣導敬老卡自115年度擴大使用範圍(土城區公所提供)

土城區公所提到，永豐市民活動中心平時除辦理老人共餐及各項研習課程外，二樓設有原住民文化健康促進站，定期舉辦文化傳承與健康促進活動，讓不同族群長輩都能在此找到歸屬感與支持系統，充分展現市府推動「在地安老、共融共好」理念的具體實踐。未來區公所將持續媒合更多社會資源，讓活動中心不僅是共餐的場所，更是健康促進、文化交流與幸福延伸的重要據點，陪伴每位長輩安心、快樂、健康的在地生活。