永豐金估明年GDP成長率3.7% 黃金上看 4900 美元

【記者許麗珍／台北報導】展望2026年，永豐金控(2890)首席經濟學家黃蔭基以「伯樂識馬、驥馳千里」來形容全年走勢，預估台灣GDP成長率3.7%，因降息近尾聲，估Fed再降2碼，明年第1季與第2季分別各降一碼至3.00%，新台幣兌美元區間預估在28.8至32之間；明年貴金屬仍值得期待，黃金上看 4900 美元、銅價 11500 美元，但要注意「兩個期待、兩個現實、四個風險」。

永豐金控昨舉行2026年投資展望。市場方面，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示2026年可聚焦「2個期待、2個現實、4個風險」。

2個期待是財政的保障與AI擴散。黃蔭基表示，國際貨幣基金（IMF）預估明年全球經濟成長3.1%，台灣受惠於AI護體、出口投資動能充沛，預測今年全年經濟成長率6.9%，明年經濟成長率3.7%；全球AI資本支出占GDP比率由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

永豐投顧資深副總經理林秀貞說明，行政院主計總處預估明年經濟成長3.54%，相對保守，主因主計總處預估明年出口值6644億美元，永豐金認為AI將持續帶動台灣經濟成長，不會因美國景氣走緩而出現明顯下滑，預估出口值上看7437億元。

2個現實包括政治的分裂與經濟的不均。永豐金表示，俄烏戰爭即將邁入第4年、美中持續對抗、美國國內意識形態分歧加劇社會衝突，投資人須承擔更多政治風險與保護主義的代價；經濟不均日益嚴重，如美國民眾對高通膨的民怨、中國貧富差距日益擴大等。

黃蔭基表示4個風險分別是美國明年11月期中選舉、美國及歐盟分別以「國家安全」與「綠色經濟」為由實施更多保護措施、市場對AI泡沫的疑慮、美國聯邦準備理事會（Fed）獨立性可能面臨挑戰等。

整體景氣面來看，黃蔭基表示我國景氣表現最令人驚豔，台灣佇立在AI核心，資通訊與電子產品出口超預期亮麗今總出口金額上看6300億美元，第一季至第四季GDP成長分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，全年全年上看7.49%。

永豐金控昨舉行2026年投資展望。永豐金首席經濟學家黃蔭基表示2026年可聚焦「2個期待、2個現實、4個風險」，圖為永豐金首席經濟學家黃蔭基。許麗珍攝

他表示IMF預估2026全球經濟成長3.1%。G7央行降息近尾聲，估Fed再降2碼，明年第一季與第二季分別各降一碼至3.00%，政策焦點轉向財政。美國大而美法案、德國財政擴張、中國續發特別國債及專項債，台灣有AI護體、出口投資動能充沛，預估美國、歐元區、中國、台灣GDP將分別成長1.8%、1.0%、4.4%、3.7%。全球AI資本支出佔GDP比例由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

他指出南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價、銅價往每盎司4900美元、每盎司1萬1500美元邁進，但受到美國總統川普持續推動弱勢美元政策影響，新台幣兌美元區間預估在28.8至32元。

