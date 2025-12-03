永豐金估金價明年上看4900美元、台幣28.8元

▲在美國總統川普續推弱勢美元之下，永豐金今（3）日預期，明（2026）年國際金價有望衝4900美元，新台幣兌美元偏強，高點預估28.8元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）及台灣央行都將於12月公布最新利率決策，永豐金控今（3）日預估，美國12月會再降息1碼，明年第1季及第2季再各降息1碼至3%，政策焦點轉向財政。至於台灣央行12月理監事會議，預估政策利率維持2%不變，而且在美國總統川普續推弱勢美元之下，新台幣兌美元明年偏強，將在28.8元至32元震盪，國際金價每盎司往4900美元邁進。

永豐金指出，由於美國非農就業人數（NFP）在今年6月、8月兩度出現負值，分別為-1.3萬、-0.4萬，美國Fed在9月、10月已各降息1碼。根據Challenger報告顯示，截至10月企業裁員人數已達109萬人，Linkup數據也顯示職缺明顯減少，在就業市場下行風險升高下，永豐金預估Fed在12月會再降息1碼至3.5%。台灣央行則因通膨控制得宜、景氣穩健，預期12月理監事會議將維持利率2%不變。

不過，由於米蘭的海湖莊園協議增強川普野心，「百年零息美債、大而美899條款與挑戰Fed獨立性」，造成投資人對美元資產信心鬆動，4月至5月美債30年殖利率上揚近80 bps至5.15%，美元上半年貶值10.8%，創1973年來最大貶值幅度，新台幣5月曾一度升至28.79。部分國家央行分散美元儲備增購黃金，加上避險需求驅動，金價也創歷史新高一度來到4358，年內上漲56%，為1979年來最大漲幅，已連續2年位居各類資產報酬榜首。

展望2026年，永豐金認為，將聚焦「2個期待、2個現實、4個風險」，首先是財政的保障與AI的擴散，美國明年上半年降息後，政策焦點將轉向財政，美國大而美法案、德國財政擴張、中國續發特別國債及專項債，台灣有AI護體、出口投資動能充沛，我們預估美國、歐元區、中國、台灣GDP將分別成長1.8%、1.0%、4.4%、3.7%。

此外，美國景氣擴張期間將正式超越二戰後平均的75個月，預期可以持續96個月到2028年洛杉磯奧運。全球AI資本支出佔GDP比例由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

不僅如此，明年也有2個現實面即政治的分裂與經濟的不均。俄烏戰爭持續1375天，美中持續對抗，西方國家正視安全，保守主義崛起，右派大串聯，美國國內意識形態分歧加劇社會衝突，兩黨對立嚴重導致政府停擺創下史上最長的43天，投資人須承擔更多政治風險與保護主義的代價。

還有經濟的不均日益嚴重，華盛頓試圖解決K型經濟下民眾對高通膨的民怨，川普喊出將關稅還富於民，每人普發2000美元，因為11月期中選舉攸關川普政府政策擴展與延續性。另一方面，舉著「共同富裕」旗幟的中國，貧富差距仍日益擴大，北京呼籲反內卷與提振消費，以緩和通縮壓力。

同時，明年也有4大風險存在，包括美國期中選舉、保護主義、AI疑慮與Fed獨立性。2026年11月的期中選舉，共和黨在眾議院能否守住主導權，攸關既有的「MAGA」政策及監管放鬆的延續性；美國歐盟分別以「國家安全」、「綠色經濟」為由實施更多保護措施，川普可能對更多關鍵貨物實施高關稅，施壓加、墨鞏固北美關稅堡壘。

雖然AI蓬勃發展令人期待，然投資人也關注變現能力，循環式的融資與超大型合約複雜交織，是否過度推升AI類股評價，產生AI泡沫疑慮，加上Fed主席Powell明年5月即將卸任，若由政治忠誠度高的美國國家經濟委員會主席Hassett接任，Fed獨立性可能面臨挑戰。這4個風險都易導致股、匯、債市大幅動盪。

不過，，永豐金看好明年黃金、AI與新台幣表現，預期2026年S&P 500的EPS為310美元，以本益比24.5倍計算，指數上看7600點，在資金充沛亦有益其他市場，把握日、韓資本市場的改革機遇。此外，南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價、銅價往4900美元、11500美元邁進。也因為AI成就股市，然川普持續推動弱勢美元政策新台幣2026年偏強，區間預估在28.8元至32元。

