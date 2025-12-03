永豐金估2026台股區間25000~33000點 擁抱黃金、AI與台幣！

永豐金控今天發表2026年投資展望，研判AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17~23倍，對照上市公司EPS合計預估來到1438元，相乘後，對應指數區間在25000~33000點。

獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%；在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%。

永豐金喊出，投資擁抱：黃金、AI與台幣

(1) AI一騎當千，2026年S&P 500 EPS預估為$310，以本益比24.5倍計算，指數上看7600；資金充沛亦有益其他市場，把握日、韓資本市場的改革機遇

(2)南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價、銅價往$4900、$11500邁進

(3)AI成就股市，然川普持續推動弱勢美元政策，台幣2026年偏強，區間預估在28.8~32.0

永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，2025年是「川普主導、景氣動盪，AI熱絡，市場神采飛揚的一年」。由於關稅衝擊不若原先預期嚴重，IMF於10月上修全球GDP預估至3.2%。美國就業市場降溫，幸而有AI、大而美法案、與降息支撐，景氣展現韌性，估全年GDP由去年的2.8%降至2%。

歐元區2025年GDP預估成長1.4%，優於去年的0.9%；中國受高關稅衝擊出口、房地產低迷拖累，有效需求不足，官方雖卯足全力穩經濟，但成效有限，成長率預估由去年的5%微降至4.9%。

台灣景氣表現最令人驚豔，資通訊與電子產品出口超預期亮麗，今年總出口金額上看6300億美元，1Q~4Q GDP成長分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，全年上看7.49%，打破年初眼鏡，優於2024年5.27%。

央行因通膨控制得宜、景氣穩健，預期4Q理監事會議維持利率2%不變。

展望2026年，聚焦「兩個期待、兩個現實、四個風險」。

兩個期待，是指財政的保障與AI的擴散

也就是包括美國大而美法案、德國財政擴張、中國續發特別國債及專項債，台灣有AI護體、出口投資動能充沛，

兩個現實：政治的分裂與經濟的不均

俄烏戰爭持續1375天，即將邁入第四年；G2美中持續對抗，西方國家正視安全，保守主義崛起，右派大串聯；美國國內意識形態分歧加劇社會衝突，兩黨對立嚴重導致政府停擺創下史上最長的43天，投資人須承擔更多政治風險與保護主義的代價。

經濟的不均日益嚴重，華盛頓試圖解決K型經濟下民眾對高通膨的民怨，川普喊出將關稅還富於民，每人普發2000美元，因為11月期中選舉攸關川普政府政策擴展與延續性。另一方面，舉著「共同富裕」旗幟的中國，貧富差距仍日益擴大，北京呼籲反內卷與提振消費，以緩和通縮壓力。

四個風險：期中選舉、保護主義、AI疑慮與Fed獨立性

2026年11月的期中選舉，共和黨在眾議院能否守住主導權，攸關既有的「MAGA」政策及監管放鬆的延續性；美國歐盟分別以「國家安全」、「綠色經濟」為由實施更多保護措施，川普可能對更多關鍵貨物實施高關稅，施壓加、墨鞏固北美關稅堡壘。

AI蓬勃發展令人期待，然投資人也關注變現能力，循環式的融資與超大型合約複雜交織，是否過度推升AI類股評價，產生AI泡沫疑慮。

Fed主席Powell在2026/5即將卸任，若由政治忠誠度高的Hassett(美國國家經濟委員會主席)接任，Fed獨立性可能面臨挑戰。

