永豐金何時併購保險一題 朱士廷有備而來舉提示板「8字妙答」

永豐金控6日舉行第三季法說會，總經理朱士廷有備而來準備提示板。（圖／李蕙璇攝）

永豐金（2890）今（6）日召開2025年第三季法說會，玉山金控三商美邦人壽昨日聯合宣布併購一案，對於永豐金控目前還無保險子公司版圖部分，引發外界關切，對此總經理朱士廷有備而來的準備提示板，以8字「審時度勢，厚積薄發」強調金控目前立場。

朱士廷說，金控併購京城銀行、台灣匯立證券、Amret等三間公司約822億元之後，將著重二項產生的價值，外界關心永豐金是否併購保險公司的策略，他未直接回答。

京城銀行在今年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，強化金控南北區域的整體布局。

同樣併購的台灣匯立證券也在10月加入永豐金證券，包括Amret，皆是具有高度的互補性，以匯立證券來說，合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務之外，可望擴大與現有外資客戶往來，預期將提升證券的市占率。

對於金控是否準備併購保險公司成為營收獲利引擎的第三隻腳，朱士廷表示，永豐金控併購有自己的節奏，「要買最適合的公司」，像是目前金控同業來說，有的雖然有保險公司，但其核心有的仍是以銀行為主，有的是以證券為主。

朱士廷說，永豐金控是在銀行為主，證券也很強，因此現今是將約花了822億元併購的三家公司之後，在「產生綜效」「控制權」的這二項的價值，是永豐金控要著重的部分，而併購的那一天也就是挑戰的開始，因此永豐金控現在仍是以自己的節奏，暫時還未要併購保險公司。

