永豐金併購策略8字表態 總座朱士廷舉手板回應！

玉山金併購三商美邦人壽，補足壽險版圖，外界關切，目前旗下還沒有壽險子公司的永豐金控，是否有併購計畫？永豐金總經理朱士廷今天有備而來，特別拿出事前準備的手板，上頭寫著8個字：「審時度勢，厚積薄發」，表達立場態度。

朱士廷（如下圖，記者李錦奇攝影）說，把實力做到更雄厚，找好的時間，找到適合對象，是一貫的策略，確實，壽險子公司可以帶來一定綜效，永豐金確實也想過非常多，但也有自己的節奏，找尋適合時機採取行動，現在最重要的是，把已經併進來的子公司，發揮綜效，把自己做好，等待時機。

朱士廷說，企業成長路徑不外乎兩個：一個是內生增長，一個是外生增長，在內生增長這塊，永豐金成績應該還蠻顯著的，至於外生增長，也就是併購， 通常是基於5大理由，第一個是低買高賣，也就是標的公司被嚴重低估；第二理由是風險分散，多角化經營，例如是否買壽險公司；第三個是產生綜效，企業互補，提高價值；第四個是帶來控制權價值，也就是透過控制併購公司，提升價值；第五個是積極理由，個人特殊想法。

朱士廷說，買壽險公司，其實符合三個理由，也就是風險分散、產生綜效、控制權價值。

朱士廷指出，永豐金今年完成3家併購，包括 Amret、京城銀行、匯立證券，一共花了822億元，主要是產生綜效以及控制權價值，著重的是企業互補，包括增加銷量，或是取得經濟規模，降低成本，另外，結合目標公司的功能。

朱士廷話鋒一轉，點出很多金控旗下也有壽險公司、投信公司，但獲利三隻腳是否都能均衡，其實未必，有的以銀行為主，有的以證券為主，永豐金則是以銀行為主，第二隻腳是永豐金證券，一樣也很強，至於壽險公司目前是否為永豐金控最急迫的目標，還要再衡量。

永豐金控今日召開第三季法說會，總經理朱士廷是在會前記者會，回答媒體提問。

永豐金今年前三季自結淨收益554.5億元，年增10.9%；稅後淨利205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高。每股盈餘(EPS) 1.57元，年化股東權益報酬率(ROE） 13.01%，每股淨值 16.53元。

永豐金指出，前三季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42%；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6%；手續費淨收益168.3億元，年增6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。

永豐銀行前三季稅後淨利161.3億元，年增12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益(年增41.4%)及手續費淨收益(年增15.3%)的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。

此外，財富管理手續費年增17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3%，相較過去幾年大幅提升。

永豐金證券前9月稅後淨利48.2億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前9個月年減10.5%，但第三季單季在市場回溫下已季增33.9%。泛財富管理手續費收入前9個月仍年增8.7%。因此前三季年化ROE仍維持在16.8%的穩定水平。

台灣匯立證券已於10月20日併入永豐金證券，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務外，可望擴大與現有外資客戶之往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。

京城銀行也已於10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，進一步強化永豐金控在南北區域的整體布局。

永豐金指出，京城銀行在中南部地區擁有穩固的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成良好互補，集團的服務將更趨均衡，並在商品、客群、通路及人才等四大面向展現高度綜效。京城銀行在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀行在零售與財富管理的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。

永豐金強調，隨著京城銀行與台灣匯立證券在10月加入永豐，將有助推動集團跨區域及跨業務的資源整合，相信此結合將進一步提升子公司的經營效率與競爭力，為股東帶來穩健且持續成長的價值。

