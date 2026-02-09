永豐金元月暴賺51億 史上單月最高、銀證發威

永豐金控今（9）日晚間公布獲利自結數，兩大獲利引擎銀行與證券子公司發威下，永豐金今年1月稅後純益51.03億元、年增75.8%，金額為該公司成立近24年來史上單月最高，每股稅後純益（EPS）達0.35元。

永豐金核心子公司永豐銀行1月稅後純益34.77億元、年增37.0%，永豐金控財務長許如玫表示，主因放款量增以及今年1月比去年1月多四個工作天，永豐銀的利息淨收益年增30%，手續費淨收益也年增21%，業務動能良好。

隨著放款量增，永豐銀1月的呆帳提存費用也較去年同期略增，1月底逾放比僅0.11%，資產品質良好。

許如玫解釋，永豐銀略增的呆帳提存費用均為一般提存，並無額外提存。根據金管會規定，一般放款須提存放款的1%作為呆帳準備、房貸則須提存1.5%。

出售租賃孫公司 2.87 億利得，並未計入永豐金獲利

京城銀行已自2025年10月1日起成為永豐金100%持股的子公司，京城銀1月因出售子公司京城銀國際租賃，有2.87億元的處分利得挹注獲利，1月稅後純益高達6.28億元、年增53.9%；倘若排除此一次性因素，京城銀1月稅後純益僅3.41億元、年減16.4%。

許如玫表示，京城銀認列的2.87億元京城銀國際租賃處分利得，永豐金全數用於調減商譽。換言之，2.87億元並未計入永豐金1月獲利，永豐金1月僅按權益法認列來自京城銀的3.41億元收益，永豐金1月大賺51.03億元靠的是真本事。

京城銀1月獲利若排除認列租賃子公司的一次性利得，稅後純益較去年同期減少16.4%，許如玫解釋，京城銀併入永豐金之後，經營模式回歸一般商業銀行，不再像過往獲利主要來自金融交易，因此不具可比性。她並表示，永豐金併購京城銀要看到明顯綜效，估計需要2到3年時間。

台股火紅，永豐金證 1 月大賺 12.22 億

永豐金的另一家子公司永豐金證券1月稅後純益12.22億元、年增379.2%，反映台股交易火紅。許如玫說，永豐金證的台股經紀業務手續費收入年增3位數；由美股、債券、港股等的複委託業務以及共同基金等構成的泛財管手續費收入，也有雙位數成長，永豐金證1月整體手續費淨收益年增140%。

自營與承銷業務方面，台股1月價量齊揚，永豐金證來自處分與評價的利益，也較去年同期有雙位數成長。

