永豐金元月獲利創新高 EPS衝出0.35元

永豐金控今日公布1月自結稅後淨利51.03億元，較前一年度成長76%，創下歷史新高。當月每股盈餘（EPS）為0.35元，年化股東權益報酬率為23.3%；股價今天也提前慶賀，盤中上漲至30.2元，改寫歷史新高，收盤價30元，同樣是收盤新高價，漲幅1.7％。

永豐金指出，獲利創新高主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。其中， 永豐銀行連續第5年元月創獲利新高紀錄，單月稅後淨利達34.77億元，年增37%，

廣告 廣告

由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為30%與21%。

提存費用略增，主因放款量增對應之一般提存增加。銀行逾放比率為0.11%。

京城銀行元月稅後淨利6.28億元，主要來自京城銀國際租賃處分利得2.87億。由於該處分利得用以調減商譽，金控在當月僅認列權益法收益3.41億元。銀行逾放比率為0.02%。

永豐金證券稅後淨利12.22億元，年增379%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費收入成長、以及資本利得的增加。手續費淨收益年成長為140%。

如果跟去年12月相比，獲利月增226%），差異主要來自核心子公司獲利大幅成長所帶動。

其中，永豐銀稅後淨利月增690%，主要受惠於利息淨收益持續成長以及財富管理與法金手續費收入動能強勁。

京城銀行稅後淨利月增15%，除本月認列京城銀國際租賃處分利得，其手續費收入及金融交易相關收入，皆有顯著成長。

永豐金證券稅後淨利月增87%，主要受惠台股日均量成長帶動經紀手續費大幅增長以及資本利得增加。

更多品觀點報導

星展集團2025稅前淨利創新高 股東權益報酬率16.2%

永豐金證券大戶投美股2.0升級 毫秒報價、分析師評級指南針

