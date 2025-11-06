永豐金前三季獲利逾205億再創高 每股盈餘1.57元

永豐金6日召開2025年第三季法說會，左二為金控總經理朱士廷。（圖／李蕙璇攝）

永豐金（2890）今（6）日召開2025年第三季法說會，總經理朱士廷對於玉山金控併購三商美邦人壽表示祝福，並對於金控再併購京城銀行、台灣匯立證券、Amret等三間公司之後，外界關心永豐金是否併購保險公司的策略，他首度拿起手板強調「審時度勢，厚積薄發」。

永豐金控2025年前三季自結收益達554.5億元，年增10.9％，稅後淨利205.4億元，年增11.4％，再創歷史同期新高；每股盈餘EPS為1.57元，年化股東權益報酬ROE達13.01％，每股淨值為16.53元。

永豐金控總經理朱士廷表示，金控前三季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42.0％；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6％；手續費淨收益達168.3億元，年增6.6％，主要受財富管理收入的成長推動。

永豐銀行2025年前三季稅後淨利達161.3億元，年增12.2％，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益(年增41.4％)及手續費淨收益(年增15.3％)的顯著成長推動。

永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。此外，財富管理手續費年增17.9％，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3％，相較過去幾年大幅提升。

永豐金證券2025年前9月稅後淨利為48.2億元，年增6.5％，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前9個月年減10.5％，但第三季單季在市場回溫下已季增33.9％。泛財富管理手續費收入前9個月仍年增8.7％。因此前三季年化ROE仍維持在16.8％的穩定水平。

