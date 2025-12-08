永豐金前11月獲利逾249億元 累計每股稅後盈餘1.87元

永豐金控於2025年10月1日起開始認列京城銀行的獲利。（圖／報系資料照）

永豐金（2890）今天（8日）公告2025年11月自結單月稅後盈餘19.92億元，累計1月至11月稅後盈餘249.38億元，每股稅後盈餘EPS為1.87元；較去年同期的212.19億元、1.62元皆各成長17.5％、15％。

永豐金控於2025年10月1日起開始認列京城銀行的獲利。

其中，主要子公司永豐銀行11月稅後盈餘12.66億元，累計1月至11月稅後盈餘190.22億元；京城銀行11月稅後盈餘3.33億元，累計1月至11月稅後盈餘6.70億元；永豐金證券11月稅後盈餘4.53億元，累計1月至11月稅後盈餘58.17億元。

永豐銀行表示，旗下導入AI升級服務體驗，永豐iWish透過GAI（生成式人工智慧）提升分行臨櫃服務效率，AI人臉辨識神器為ATM服務區建構最新防詐功能，智慧收支帳本則可精準掌握個人財務脈絡。

永豐金證券大戶豐APP則再升級，九大資產一站掌握；證券自建「大戶豐智慧財管系統」App上線不到三年，使用人數迅速突破33.6萬人，資產總覽每日服務次數超過120萬人次，2025年9月單月更達2,724萬使用人次，展現投資人逐漸養成以「全資產視角」檢視個人財務配置的新趨勢。

主打一站式整合用戶在永豐銀行與永豐金證券的九大資產，包括國內證券、海外證券、期權、基金、債券、結構型商品、約當現金、在途款與黃金。黃金資產為今年下半年全新納入。因黃金價格下半年一度漲破每盎司4,100美元，永豐金證券發現震盪時的投資人避險配置需求，決定串接永豐銀黃金存摺帳務資訊。

