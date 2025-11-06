永豐金前9月賺205億元 是否併購壽險再考慮

永豐金控今(6)日舉辦法人說明會，自結今(2025)年前3季營運績效。計算至今年9月底，永豐金控淨收益達554.5億元，年增10.9%，稅後淨利為205.4億元，年彈11.4%，創下歷史新高紀錄。每股稅後盈餘(EPS)為1.57元，年化股東權益報酬率(ROE)達13.01%，每股淨值16.53元。

各子公司中以永豐銀行貢獻78.9%最高，今年前3季稅後淨利161.3億元，年升12.2%，為歷年同期最高。利息淨收益與手續費淨收益顯著上揚，年增率分別為41.4%與15.3%，主因是併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。保險銷售佣金增長推升財富管理手續費年飆17.9%，前3季年化ROE達11.3%，較前幾年大幅提升。

永豐金證券前9月稅後淨利為48.2億元，年彈6.5%，同樣寫下同期新高紀錄，主要受惠於資本利得成長。雖然因對等關稅衝擊，導致經紀手續費在今年前9個月年減10.5%，但第3季在市場回溫下已回彈33.9%，泛財富管理手續費收入前9個月年增幅也達到8.7%，因此年化ROE仍維持在16.8%的穩定水平。

針對近期玉山金控併購三商壽一案，永豐金總經理朱士廷笑稱「獻上最誠摯的祝福」。對於永豐金是否有擴展壽險版圖的意願，朱士廷表示，拓展壽險版圖究竟是「必要」還是「想要」必須想清楚，應該考量金控的核心競爭力，並且兼顧股東權益，不能因為時間壓力而做出對公司長期發展不好的選擇，因此是否併購壽險「還要再衡量」。

永豐金近年已完成不少併購案，像是台灣匯立證券在今年10月20日併入永豐金證券，由於匯立證券在外資法人市場具有穩固經驗，對永豐金證券來說有高度互補性。京城銀行也在10月1日正式成為永豐金旗下子公司，並預計在1年內與永豐銀行完成合併，有望強化永豐金控在南北區域的整體布局。

