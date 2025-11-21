永豐金力挺學生影像創作 AI角色登場用科技說家鄉事

永豐金控長期致力文化平權，秉持「以培力代替救濟」的公益核心理念，依據不同族群規劃合適的在地文化活動，2019年起，培育小學生化身為家鄉文化的代言人，學生們用影像紀錄家鄉的大小事。10月底來自全台10組小導演與拍攝團隊，齊聚永豐金控總部舉辦「看見家鄉永續豐年」影展暨成果發表會，首度發表10支家鄉紀錄片，主題涵蓋生命探索、家鄉美味、藝術、產業與文化傳承，以及對環境議題的省思。這些題材都需要小導演們以細膩的觀察與深度的挖掘，今年小導演更將AI角色加入影像創作，用科技延伸想像力。



從2019年起，永豐力挺學生們透過紀錄片製作過程，學會觀察、思考與表達，並在實作中培養出思辨力、數位力、邏輯力、表達力、問題解決能力與團隊合作精神。這些能力的養成，也讓「看見家鄉」不只是影像計畫，更成為推動教育創新的重要力量，為了讓過往參與過「看見家鄉」小導演們維持創作能量，2025年再度甄選回流小導演，持續紀錄家鄉大小事。歷年成果顯示，小導演們展現出超越年齡的創意與深度，透過影像創作，小導演們勇於說出自己的故事，啟發大人重新思考生活與社會價值，展現新一代勇敢、真誠與創新的力量。



小導演們以獨特的視角，細膩描繪家鄉的風情。7所基地學校各具特色：彰化和美的和東國小透過織女阿嬤娓娓道來紡紗廠的過去與未來；彰化芬園的寶山國小探索阿春姊的「雞荔人生」，看見她在困境中前行的勇氣；南投埔里的埔里國中攜手探尋在地的巴宰族群文化印記；台南白河的仙草實小聚焦三代同心協力經營甕仔雞餐廳；台南安南的和順國小則跟著小禮儀師，學習生命的最後篇章；屏東枋寮的僑德國小追尋威利老師的藝術足跡，綻放枋寮馬賽光影；宜蘭羅東的國華國中則在鑼鼓喧天間，踏查北管的生命樂章。



回流小導演的作品更添創意，今年最特別的是二組回流團隊利用AI生成影片主角：台南樹林國小集結多年心血，透過哈密瓜「小哈」展開甜味的尋根旅程；宜蘭北成國小則

創造新住民-「鴨比」，探索安農溪的美麗，也省思對環境造成的汙染與隱憂。另外桃園南勢國小持續與獨角武士冒險，在酷夏中再探獨角仙。



參與活動的永豐志工表示，體會到教育不僅是課本知識，更是生活與產業的連結，其中孩子運用AI與手作結合，將科技變成表達情感的媒介，另在影像中看見受訪者對土地的熱愛與理想的實踐，回到家鄉傳承、持續創作，看見臺灣最真誠的力量。



永豐金控對土地的關愛，從學生到樂齡族群，從影像紀錄到歌曲創作，細膩描繪臺灣各地的風情，讓人感受到土地的溫度與人情的厚度。這些故事不僅感動人心，更是推動教育創新與文化平權的重要力量。永豐實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景，延續每一份感動，讓更多人看見家鄉的美好與價值。