永豐金力挺學生影像創作 AI角色登場用科技說家鄉事
永豐金控長期致力文化平權，秉持「以培力代替救濟」的公益核心理念，依據不同族群規劃合適的在地文化活動，2019年起，培育小學生化身為家鄉文化的代言人，學生們用影像紀錄家鄉的大小事。10月底來自全台10組小導演與拍攝團隊，齊聚永豐金控總部舉辦「看見家鄉永續豐年」影展暨成果發表會，首度發表10支家鄉紀錄片，主題涵蓋生命探索、家鄉美味、藝術、產業與文化傳承，以及對環境議題的省思。這些題材都需要小導演們以細膩的觀察與深度的挖掘，今年小導演更將AI角色加入影像創作，用科技延伸想像力。
從2019年起，永豐力挺學生們透過紀錄片製作過程，學會觀察、思考與表達，並在實作中培養出思辨力、數位力、邏輯力、表達力、問題解決能力與團隊合作精神。這些能力的養成，也讓「看見家鄉」不只是影像計畫，更成為推動教育創新的重要力量，為了讓過往參與過「看見家鄉」小導演們維持創作能量，2025年再度甄選回流小導演，持續紀錄家鄉大小事。歷年成果顯示，小導演們展現出超越年齡的創意與深度，透過影像創作，小導演們勇於說出自己的故事，啟發大人重新思考生活與社會價值，展現新一代勇敢、真誠與創新的力量。
小導演們以獨特的視角，細膩描繪家鄉的風情。7所基地學校各具特色：彰化和美的和東國小透過織女阿嬤娓娓道來紡紗廠的過去與未來；彰化芬園的寶山國小探索阿春姊的「雞荔人生」，看見她在困境中前行的勇氣；南投埔里的埔里國中攜手探尋在地的巴宰族群文化印記；台南白河的仙草實小聚焦三代同心協力經營甕仔雞餐廳；台南安南的和順國小則跟著小禮儀師，學習生命的最後篇章；屏東枋寮的僑德國小追尋威利老師的藝術足跡，綻放枋寮馬賽光影；宜蘭羅東的國華國中則在鑼鼓喧天間，踏查北管的生命樂章。
回流小導演的作品更添創意，今年最特別的是二組回流團隊利用AI生成影片主角：台南樹林國小集結多年心血，透過哈密瓜「小哈」展開甜味的尋根旅程；宜蘭北成國小則
創造新住民-「鴨比」，探索安農溪的美麗，也省思對環境造成的汙染與隱憂。另外桃園南勢國小持續與獨角武士冒險，在酷夏中再探獨角仙。
參與活動的永豐志工表示，體會到教育不僅是課本知識，更是生活與產業的連結，其中孩子運用AI與手作結合，將科技變成表達情感的媒介，另在影像中看見受訪者對土地的熱愛與理想的實踐，回到家鄉傳承、持續創作，看見臺灣最真誠的力量。
永豐金控對土地的關愛，從學生到樂齡族群，從影像紀錄到歌曲創作，細膩描繪臺灣各地的風情，讓人感受到土地的溫度與人情的厚度。這些故事不僅感動人心，更是推動教育創新與文化平權的重要力量。永豐實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景，延續每一份感動，讓更多人看見家鄉的美好與價值。
其他人也在看
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
（有影片）／控醣百分百 世界糖尿病日 二基推健康闖關
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】響應 2025 年世界糖尿病日，二林基督教醫院今（20）日上午在醫療 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 1 天前
鐵道迷必追！富岡鐵道藝術生活節11/22起登場 搭藍皮解憂號、鐵道模型展、數位集章、市集、交通資訊一次看！
2025富岡鐵道藝術生活節將於11月22日至12月7日登場！今年以「懷舊時光」為策展主軸，活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，並邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場，不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，以及結合音樂、美食與手作的主題市集與街區演出，還可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與藝術的時光之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
115年元旦升旗路跑府前廣場登場 廣邀台北市民共迎新年第一跑
用跑步迎接嶄新的一年！臺北市政府體育局21日正式宣布，「115年元旦升旗路跑」將於115年1月1日上午8點在臺北市政府前廣場盛大開跑。今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第一天最具儀式感的城市盛典。活動採線上免費報名，自11月21日中午12點至12月12日23點59分止，路跑限額3,000名，額滿即止。中時新聞網 ・ 5 小時前
台文館旅行文學展 感受文字出走之美
記者林雪娟∕台南報導 讓文字帶你去旅行！台灣文學館推出「字遊，自在：旅行文學展」，展…中華日報 ・ 1 天前
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場 【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館 […]民眾日報 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前