永豐金勇奪2025 TCSA臺灣企業永續獎11項大獎

由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA臺灣企業永續獎」及「GCSA全球企業永續獎」於今(26)日盛大舉行頒獎典禮，永豐金控及旗下永豐銀行、京城銀行一舉奪下11項大獎，這項傲人成績，展現永豐在永續治理、金融創新及社會責任的卓越實力，象徵永豐金控正成為臺灣永續金融的領航者。



永豐金此次榮獲「臺灣百大永續典範企業獎」、「永續報告獎-金融及保險業金獎」、「GCSA全球企業永續獎-永續報告書獎銀獎」、「氣候領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「人權實踐與發展領袖獎」，以及永豐銀行獲得「創意溝通領袖獎」與「創新成長領袖獎」、京城銀行則獲得「企業永續報告書獎金獎」。



永豐金控表示，榮獲「臺灣百大永續典範企業獎」展現公司在治理、員工照顧、普惠金融、淨零行動及科技創新等多元面向的成果，未來將持續深化永續實力，攜手社會創造長期價值。永豐永續報告書依循國際標準編製，並以圖表與友善設計，提供完整易讀的資訊，獲「永續報告獎-金融及保險業金獎」及「GCSA全球企業永續獎-永續報告書獎銀獎」肯定。



永豐金控已承諾2050淨零，積極推動綠色金融、減碳投融資及風險管理，榮獲「氣候領袖獎」。資安方面，建構多維度戰情室，強化AI防禦與監控，成為金融業資安標竿，獲「資訊安全領袖獎」。以普惠金融扶植地方小店，助力地方創生與弱勢就業，獲「社會共融領袖獎」。職場福祉與人權實踐方面，推動員工關懷、健康管理、性別友善及供應鏈責任，員工滿意度高達92%，榮獲「職場福祉領袖獎」及「人權實踐與發展領袖獎」。



永豐銀行以LINE「休碳Show time」推動全民減碳，結合創意行銷與綠色商品，成為金融業氣候溝通典範，獲「創意溝通領袖獎」。同時推出「Orbit.AI投資水晶球」，整合AI模型、ETF分析與市場資料庫，提升用戶體驗，並擴大AI於客服、風控、智能投資等應用，榮獲「創新成長領袖獎」。



京城銀行長期深耕南台灣，以「傳遞在地的感動」為服務精神，展現金融業社會責任，榮獲「企業永續報告書獎金級」殊榮。身為一家有溫度的地方金融機構，京城銀行致力連結在地量能，推動普惠金融，並在友善金融服務方面，京城在中南部擁有廣大客群，對於高齡化現象感受尤深。京城銀行以高齡者與弱勢族群的需求為前進動力，力求強化其金融可近性，提供更包容的服務環境。



永豐金控結合永續、數位、創新，從內部治理、員工照顧、永續投融資、普惠金融到金融科技全面升級。此次一舉摘下11項大獎，展現永豐不僅緊跟國際趨勢，更已成為推動永續金融的臺灣關鍵力量。未來，永豐金控將持續秉持「Together, a better life」願景文化，以金融力量攜手各方利害關係人，共創美好未來。