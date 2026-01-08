永豐金去年稅後賺265億 連3年刷新高、累計EPS為1.97元

永豐金控今（8）日公布獲利自結數，去（2025）年12月稅後純益15.65億元、年增44.5%，去年全年稅後純益265.02億元、年增19.2%，全年稅後金額連續第三年創下新高，累計每股稅後純益（EPS）為1.97元，股東權益報酬率（ROE）為11.5%。

永豐金核心子公司永豐銀行去年12月稅後純益4.4億元、年減43.8%，永豐金控財務長許如玫表示，主因2024年認列收購安信信用卡公司的商譽減損1.8億元，2025年認列商譽減損將近7億元。截至去年底，永豐銀收購安信信用卡的商譽已經完全減損完畢。

永豐銀去年稅後賺194億，連5年創高

永豐銀行去年稅後純益194.62億元、年增11.7%，連續第五年全年稅後金額創下新高，許如玫解釋，主因利息淨收益（NII）有超過2成以上成長，手續費淨收益也有雙位數的成長。

永豐金去年10月1日開始認列京城銀行的獲利，京城銀去年12月稅後純益5.48億元、年增22.0%，主因認列呆帳回收及迴轉未分配盈餘稅；京城銀去年第四季稅後純益12.18億元、年增5.3%，主因利息淨收益有較大的成長。

不過，京城銀去年稅後純益約38億元，較前年稅後純益約50億元，衰退約24%。

永豐金證去年稅後賺64億，續創新高

永豐金證券去年12月稅後純益6.55億元、年增78.0%，主因手續費收入以及投資部位評價都有大幅成長。

累計數方面，永豐金證去年稅後純益64.71億元、年增11.0%，全年稅後金額續創歷史新高，主要受惠於泛財管收入與資本利得增長。

