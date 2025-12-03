永豐金控看旺2026！台股上看33,000 7大族群要鎖定

財經中心／師瑞德報導

永豐金控展望2026年全球經濟與市場走勢，提出AI、黃金與台幣三大核心投資主軸。台灣出口強勁、AI供應鏈蓬勃發展，預估台股指數將落在25,000至33,000點區間，台積電再寫新高可期。面對政治風險與AI泡沫隱憂，投資人需審慎布局。（示意圖／PIXABAY）

2025年在川普主導全球政經風向的動盪中落下帷幕，然而市場表現卻展現超乎預期的強韌反彈。永豐金控指出，儘管年初川普大動關稅戰引發全球股災，但隨著AI資本支出浪潮升溫，台灣出口與科技供應鏈全面受惠，全年景氣與股市都繳出亮眼成績單。展望2026年，永豐金控強調，全球將進入「貨幣政策告一段落，財政政策全面接棒」的階段，建議投資人掌握「AI主旋律、黃金避險需求與台幣偏強趨勢」三大核心主軸，布局新一年投資契機。

川普震撼市場 AI接棒拉抬資本支出

永豐金控指出，2025年初川普上任後對中墨加實施高額關稅，4月更公布對全球實施對等關稅，引爆全球市場大震盪，道瓊、標普與Nasdaq一度重挫，形成股債匯三殺。然而，隨著「Sell America」浪潮湧現，川普迅速讓步，宣布90天豁免期展開談判。儘管IMF在4月將全球GDP成長率從3.3%下修至2.8%，但下半年AI成為支撐全球經濟的主引擎。

美國推動的「星際之門」計畫引領AI投資狂潮，包括OpenAI、甲骨文、軟銀等在美擴建AI資料中心，總投資額預估將自1000億美元提升至2029年的5000億美元。輝達對Intel與OpenAI大舉投資，CoreWeave、AMD等業者也展開技術與資本佈局，台灣作為關鍵供應鏈核心，出口、科技產值雙雙創高。

AI帶動經濟韌性 台灣GDP創近年新高

永豐金控分析指出，雖然初期市場受關稅影響動盪，但下半年復甦強勁，IMF也在10月將全球成長率上修至3.2%。美國因AI與降息支撐展現景氣韌性，全年GDP估為2.0%；歐元區在德國財政政策刺激下，PMI回升至50.7，全年預估成長1.4%。中國則因房市疲軟與高關稅抑制出口，成長率略降至4.9%。

台灣表現最為亮眼，全年GDP成長率預估達7.49%，優於去年的5.27%。資訊科技與電子產品出口總額估達6300億美元，四季GDP分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，接連創高。

利率觸頂、全球降息 台幣偏強趨勢成形

美國就業數據疲弱，NFP在6月與8月出現負值，Fed於9月、10月已兩度降息，各1碼。預估12月將再降1碼至3.5%。歐洲央行全年降息4碼，人行小幅降息10個基點，台灣央行則因通膨控制良好，預期年底利率維持2.0%不變。

市場受惠於AI熱絡，2025年美股全面創高，S&P 500來到6920點、Nasdaq 24019點、道瓊48431點，輝達市值突破4兆美元。亞洲市場同步刷新歷史新高，日經指數更飆上52,636點。美債殖利率因政策不確定性一度升至5.15%，美元貶值10.8%，台幣升值至28.79元。黃金則因儲備與避險需求強勁，全年上漲56%，來到每盎司4358美元，創史上最大漲幅。

展望2026：兩大期待、兩大現實、四大風險

永豐金控預估2026年全球GDP將成長3.1%。貨幣政策降息進入尾聲，G7國家將轉向擴張型財政政策。美國「大而美法案」、歐洲財政政策與中國的特別國債發行，皆為全球經濟注入動能。AI資本支出占全球GDP比例將從0.5%提升至1.0%，需求將自算力擴散至儲能與應用層。

然而，政治分裂與經濟不均也同步浮現。美國內部兩黨對立劇烈，導致政府關門長達43天，川普更提出每人發放2000美元的退稅。中國則面對內需疲弱、通縮壓力仍在，喊出「反內卷、促消費」。

2026年將有四大潛在風險：美國期中選舉、全球保護主義升溫、AI泡沫疑慮與Fed獨立性受挑戰。若Hassett接任Fed主席，市場對央行中立性將更為敏感，可能引爆市場新一輪波動。

投資策略聚焦三主軸：AI、黃金、台幣

永豐金控建議，2026年投資應聚焦AI、黃金與台幣三大主軸。AI資本支出續強，S&P 500 EPS預估為310美元，指數有望挑戰7600點；南方國家加碼購金，金價預估上看4900美元，銅價亦有機會升抵11,500美元；台幣受益弱勢美元趨勢與出口強勁，預估全年區間28.8~32.0元。

台股方面，4月因川普關稅風暴一度大跌3900點至17306點，但下半年V型反彈，11月創下歷史新高28554點，台積電更突破1525元。全年預估漲幅19.2%。永豐金控預估2026年在AI供應鏈帶動下，台股EPS可達1438元，上市櫃公司獲利成長18%，對應本益比17~23倍，指數區間在25,000至33,000點。

AI主旋律持續、台股多頭延伸

永豐金控總結指出，2026年將是AI軍備賽全面擴張的一年，資料中心建設從雲端服務商擴散至主權基金；供應鏈中Server機櫃、散熱、電源、印刷電路板等族群將全面起飛。特化材料、高階電網與人形機器人也將成為新一波關注焦點。非AI產業中，評價低、具高股息特性的傳產龍頭亦可望隨資金回流獲得關注，投資人宜適時布局。

