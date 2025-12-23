永豐金攜手全家便利 首創新春福袋

永豐金證券將股票禮品卡化為「好運刮刮卡」並包裝於「全家」2026潮流福袋。

金融零售新世代來了！永豐金證券昨（23）日宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店 × 券商投資」新春福袋。將股票禮品卡化為「好運刮刮卡」，獨家包裝於「全家」2026潮流福袋，今年聖誕節（12/25）起開賣。100%中獎刮出投資金、最高十倍奉還，讓民眾在街頭巷口輕鬆啟動投資理財。

民眾只要購買「全家」2026潮流福袋，即可獲得隨機面額投資金的刮刮卡，最高可刮出「十倍奉還」福袋價！刮出的投資金可等值兌換台積電、國民 ETF等多達274檔熱門台股與ETF，讓投資從便利商店開始，開創證券與零售業跨界合作的新體驗，實現金融生活化，打造全新虛實整合投資場景。

永豐金證券總經理蘇威嘉表示：「這次合作開創台灣首見的普惠金融全新模式。兩大產業打破藩籬，讓民眾在便利商店場景即可體驗股票禮品卡新應用場景。永豐金證券藉由攜手零售通路與本身的金融科技實力，打造前所未有的虛實整合理財新場景。」

「全家」2026潮流福袋中，永豐金證券將金管會核准的金融創新實驗「股票禮品卡」，獨家設計為寓意招財的「好運刮刮卡」，並結合三大亮點：人人有獎、輕鬆啟動投資、最高十倍奉還。