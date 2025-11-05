永豐金攜手高檢署 打造防詐聯防網

永豐金控5日與臺灣高等檢察署正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），此次合作象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化金融體系反詐及洗錢防制能力。

簽署儀式在法務部長鄭銘謙及永豐金控董事長陳思寬的見證下，由永豐金控總經理朱士廷、高檢署檢察長張斗輝共同代表簽署，金管會銀行局副局長王允中，以及台北、新北、士林地檢署檢察長等多位貴賓亦蒞臨觀禮，展現跨界合作的高度重視。

陳思寬表示，隨著科技發展與金融服務多元化，詐欺與洗錢犯罪手法日益複雜，金融帳戶成為不法分子覬覦的目標，面對挑戰，金融機構需結合司法機關專業與資源，才能有效建構更全面、更即時的防詐聯防網絡。

陳思寬強調，永豐金控長期致力於金融防詐與洗錢防制，積極運用金融科技打造全面聯防阻詐機制，深入分析交易模式、異常註記等可疑特徵，掌握潛藏的不法金融帳戶並建立預測模型，強化整體風險控管，並主動與司法機關攜手合作，落實防詐、反洗錢的共同目標。

根據合作意向書，永豐與高檢署將分享交流可疑交易異常因子、參數模型及重大金融詐欺情資，以強化預警偵測機制，提升防堵金融詐欺及洗錢犯罪的即時性與準確性，及時攔阻不法金流、溯源查緝詐欺集團，遏止犯罪，建構更為縝密之金融體系的安全防線。

永豐對於守護民眾寶貴資產不遺餘力，透過臨櫃關懷、科技防詐雙管齊下，2024年分行臨櫃成功攔阻逾500起疑似詐騙案，累積阻詐近3億元；今年前3季分行臨櫃成功攔阻近500起疑似詐騙案，累積阻詐逾3億元，未來將持續深化與司法機關合作，守護民眾財產安全。