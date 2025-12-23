永豐金數位幕僚計畫規模創新高 DAWHO新增「大戶Plus」升等權益

重視金融科技的永豐金控，自2023年起啟動「數位幕僚計畫」，涵蓋金控、銀行、證券、投信及租賃等子公司，培育各單位數位種子，讓同仁成為推動數位轉型的核心力量。計畫聚焦在RPA、AI、生成式AI（GAI）及最新的 Agentic AI 技術，透過課程培訓、工作坊、專案發想與概念驗證（PoC），讓數位幕僚們不僅學習技術知識，更能協助各單位擬定數位發展藍圖並提出創新科技應用的方案，以業務價值驅動單位內數位轉型。

「數位幕僚計畫」今年（2025）規模再創新高，相較去年，參與單位數成長近 1.5倍、數位幕僚人數成長近 60%，其中銀行更是擴展至全行參與，讓 AI應用滲透前、中、後台，成為提升作業效率與發展創新服務的重要媒介。

三年計畫期間，累積投入1萬6000 小時，提出近百項涵蓋業務、流程、風險與理財的 AI 專案，更有多項專案列入金控內重大發展策略中。

永豐金表示，當初在眾多新技術導入的抉擇路口時，果斷將AI確立為核心發展策略，如今驗證方向完全正確。這股由內而外的科技革新，不僅讓同仁在繁忙業務中主動轉型學習，更成功將「科技力」轉化為品牌資產，大幅提升客戶對永豐金控的品牌認同與好感度。

永豐金表示，未來將評估更多可能性，讓AI在業務場景發揮更大價值，同時探索驗證與落地的最佳做法，確保在競爭激烈的FinTech時代保持領先。

此外，子公司永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶（下稱：DAWHO）」，也將新增「大戶Plus」升等權益。永豐銀行表示，明（2026）年1月1日至6月30日上線全新分級制度，達成指定任務即變身大戶Plus，享DAWHO信用卡一般通路消費最高國內5%、國外6%現金回饋，每月跨行提款或轉帳共30次免手續費等專屬禮遇。

同時，「DAWHO現金回饋Debit卡」領先業界、首創導入FIDO技術，提供多元交易驗證管道，打造最值得信賴的數位金融體驗。

永豐銀行指出，DAWHO提供一站式整合存款、理財、房貸、信貸、換匯及證券等服務，更攜手永豐金證券推出「DAWHO × 大戶投」，並結合定時定額存美股平台ShareShares、DA智選基金、ibrAin智能理財等多元工具，滿足數位原生世代投資理財需求。

永豐銀表示，為提升轉帳交易安全性，除使用簡訊OTP密碼等方式驗證，旗下創國銀之先，將FIDO技術導入DAWHO現金回饋Debit卡，透過專利技術，客戶只要輸入FIDO密碼、再透過NFC技術靠卡感應行動裝置，即可通過交易驗證完成轉帳。

