永豐金明年Q1合併京城銀 全台66間分行全移轉

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永豐金控股東會26日舉行，核准高額股利配發，每股配息新台幣1.3元，包括現金股利1.1元及股票股利0.2元，此外，令股東相當關注的另一項消息，就是與京城銀的合併案，總經理朱士廷指出，預計會在2027年第一季完成。

永豐金。（圖／資料照）

永豐金控與京城銀行於2024年12月27日晚間同步召開重訊記者會，宣布雙方達成併購協議。永豐金控以總價599億併購京城銀行。朱士廷於股東會中宣布，京城銀預計於2027年第1季與永豐銀正式合併為一家銀行，京城銀遍布全台的66間分行將全數移轉至永豐金體系，此項合併案目前正積極推動內部溝通工作。

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針對合併後的人事安排，永豐金控表示，公司持續檢視內部教育訓練與制度對接情況，薪酬制度將與員工保持溝通。永豐金董事長陳思寬及總經理朱士廷均強調，兩家銀行的合併涉及文化融合，公司期盼京城銀優秀且具有能力的員工能夠留任，希望兩家文化能夠順利磨合對接。

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