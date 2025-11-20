永豐金榮獲「114年度反詐騙評鑑」卓越獎 連兩年獲評鑑肯定

永豐金連兩年獲「反詐騙評鑑」肯定」。

詐騙日益猖獗，永豐金證券持續落實公平待客，全面升級防詐機制。去年將反詐措施列入公平待客推動委員會制度精進重點後，今年進一步訂定短中長期計畫，要擴大公司反詐影響力。秉持用心保護民眾財產安全的使命，今年最大筆阻詐金額43萬7,084美元（約新台幣1,311萬元），日前獲頒證交所「證券商反詐騙評鑑」卓越獎，並為連兩年獲證交所反詐評鑑肯定，傳達「以客戶為核心、共同守護客戶資產安全」的決心。

永豐金證券全面升級的防詐機制，從客戶互動與監控異常著手。包括公司全新成立反詐騙諮詢專線，由客服在第一線協助客戶遠離不肖詐騙者；同時建置全公司詐騙案件通報處理機制，將公司接獲之各類詐騙態樣，完整揭露於證交所反詐騙聯防行動專區，去年10月至今共上傳41件詐騙案件。今年同仁也因成功阻詐，獲宜蘭縣警局來函表揚，展現第一線主動防堵詐騙的行動力。

永豐金證券持續執行短中長期防詐計畫。過去一年來，舉辦逾200場內外部宣導反詐活動、累計宣導近1.6萬人；並透過官網反詐騙專區、永豐金證券理財網公告、豐雲學堂，以及FB、Line官方帳號多管道，定期傳遞反詐知識。

資安防護方面，公司一年來主動偵測並關閉偽冒APP與釣魚網站共26件，並於今年啟用專屬簡訊代碼「68123」，協助客戶迅速識別官方簡訊。此外，展現以人為本的金融服務精神，主動對特定高齡客戶主動進行反詐騙關懷，關懷率達90.5%。永豐金證券長期希望持續攜手主管機關擬定詐騙聯防計畫，擴大反詐騙影響力，守護客戶資產安全。

永豐金證券2023年將公平待客推動組織提升為公平待客委員會，由總經理任召集人，從五大構面深耕公平待客，包括：策略文化、消費爭議、商品銷售、制度精進、金融友善。為讓全員共同追求持續卓越的服務，成立客訴爭議管理小組，每月進行各爭議案件樣態討論及預防檢視，強化案件處理的決策與管控能力；同時，42家分公司及其同仁共1,359人還取得失智友善組織暨失智友善天使認證。2024年取得ISO 10002客訴品質管理系統國際標準驗證，2025年通過續審驗證。

在2025年主管機關辦理之公平待客原則評核中，永豐金證券於「落實情形」、「金融消費爭議情形」及「董事會推動之重視及具體作為等情形」亦皆獲評定優於同業平均分數，顯見不論是防制詐騙至整體公平待客表現均獲肯定，未來，永豐金證券將持續強化防詐，守護投資人資產安全，並以企業力量，落實行動保護客戶權益與信任，實踐「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景。