永豐金獲利開紅盤 元月大賺51億、年增率76％

永豐金1月稅後盈餘創新高年增76%。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕各大金控陸續公布今年第一個月的獲利表現，其中，永豐金(2890)公告2026年1月自結稅後盈餘，為51.03億元，較前一年度成長76%，創下公司歷史新高。永豐金表示，當月每股盈餘(EPS)為0.35元，年化股東權益報酬率為23.3%。

首先，就營運結果分析，2026年前一個月表現(1月)，永豐金控創紀錄的全年稅後淨利51.03億元(年增76%)，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

廣告 廣告

其中，永豐銀行連續第五年創獲利新高紀錄，稅後淨利達34.77億元，年增37%，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為30%與21%。提存費用略增，主因放款量增對應之一般提存增加。銀行逾放比率為0.11%。

其次，京城銀行稅後淨利為6.28億元，主要來自京城銀國際租賃處分利得2.87億。由於該處分利得用以調減商譽，金控在當月僅認列權益法收益3.41億元。銀行逾放比率為0.02%。至於永豐金證券稅後淨利達12.22億元，年增379%，亦創下歷史新高，主因經紀與泛財管手續費收入成長、以及資本利得的增加。手續費淨收益年成長為140%。

此外，若就單月表現比較，永豐金控1月份稅後淨利，相較去年12月(月增226%)。月度間的差異主要來自於核心子公司獲利大幅成長所帶動。進一步看，永豐銀行稅後淨利為34.77億元(月增690%)。月度間的獲利增長主要受惠於利息淨收益持續成長以及財富管理與法金手續費收入動能強勁。

根據統計，京城銀行稅後淨利為6.28億元(月增15%)。月度間的獲利增長除本月認列京城銀國際租賃處分利得外，其手續費收入及金融交易相關收入，皆有顯著成長。

永豐金證券稅後淨利增至12.22億元(月增87%)，月度間的獲利增長，主要受惠於台股日均量成長、帶動經紀手續費大幅增長，以及資本利得增加。

【看原文連結】

更多自由時報報導

175年玻璃製造商虧損20年 從灰姑娘變AI超級明星

櫻桃甜甜價藏血淚！果農泣訴都是「這國」害的

換新鈔了！今起全台455據點可兌換 百元鈔每人限100張

Costco二月最熱門7款新品 迎接春節狂歡 專家建議售罄前趕快購買

