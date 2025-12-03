永豐金看好AI效應 估台灣2026年GDP成長3.7%

（中央社記者呂晏慈台北3日電）展望2026年景氣，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，明年獲利成長與能見度最高的產業仍是人工智慧（AI）相關供應鏈，預估台灣GDP成長率3.7%，台股加權指數上看25000點至33000點，另受弱勢美元政策影響，新台幣匯價偏強估在28.8至32元之間。

永豐金今天舉辦2026年投資展望說明會，黃蔭基表示，2026年可聚焦「2個期待、2個現實、4個風險」。

首先，2個期待是財政的保障與AI擴散。黃蔭基說明，國際貨幣基金（IMF）預估明年全球經濟成長3.1%，台灣受惠於AI護體、出口投資動能充沛，預測今年全年經濟成長率6.9%，明年經濟成長率3.7%；同時，全球AI資本支出占GDP比率由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

廣告 廣告

永豐投顧資深副總經理林秀貞說明，行政院主計總處預估明年經濟成長3.54%，相對保守，主因為主計總處預估明年出口值6644億美元，而永豐金認為AI將持續帶動台灣經濟成長，不會因美國景氣走緩而出現明顯下滑，預估出口值上看7437億元。

林秀貞表示，相對今年消費力較弱，明年消費將復甦，產業兩極化情形略有改善，同時市場也期待對等關稅談判結果出爐，關稅稅率有望調降，為傳統產業利多，也有助於支撐整體就業及消費。

至於明年央行降息的可能性，黃蔭基認為，預估明年消費者物價指數（CPI）年增率為1.67%，並未低於央行總裁楊金龍先前談及降息議題時設定的「CPI年增率降至1.5%以下」水準。

林秀貞表示，由於明年台灣經濟成長相對不錯，不像美國可能需要預防性降息，且央行還在打炒房，目前還沒有達到想要的水準，因此可能不會降息。

其次，2個現實包括政治的分裂與經濟的不均。永豐金表示，俄烏戰爭即將邁入第4年、美中持續對抗、美國國內意識形態分歧加劇社會衝突，投資人須承擔更多政治風險與保護主義的代價；另經濟不均日益嚴重，如美國民眾對高通膨的民怨、中國貧富差距日益擴大等。

黃蔭基表示，4個風險分別是美國明年11月期中選舉、美國及歐盟分別以「國家安全」與「綠色經濟」為由實施更多保護措施、市場對AI泡沫的疑慮、美國聯邦準備理事會（Fed）獨立性可能面臨挑戰等。

股市方面，黃蔭基說，明年獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈，預期在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%、EPS預估來到1438元，台股本益比區間上移至17至23倍，對應指數區間在25000點至33000點。

黃蔭基補充，明年標普500指數上看7600點，而南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價、銅價往每盎司4900美元、每盎司1萬1500美元邁進，不過受到美國總統川普持續推動弱勢美元政策影響，新台幣兌美元區間預估在28.8至32元。（編輯：楊蘭軒）1141203