永豐金證券年終送禮！開戶送股票禮品卡 老客戶存股也能領

永豐金證券即日起至年底，特別推出「開戶存股雙重送」年末限定優惠，活動期間，豐存股定期定額手續費均一價，讓投資人無需反覆比價即享有一致且具競爭力的費率，另外，每月前5000名新戶線上開戶就送200元股票禮品卡，再加價值688元的「豐學PRIME」30天免費體驗，幫用戶學投資更上手。

不只新戶，舊戶也有好康，無論新舊戶，只要啟動台美股不停扣並達門檻，年底前再送200元股票禮品卡；如果綁定資金管理帳戶作為交割戶，每月前2500名再送200元股票禮品卡。

首次入金與完成台股交易，分別再送200元與500元禮品卡，若符合門檻者，還有機會抽iPhone 17 Pro Max、Rimowa行李箱及星宇航空頭等艙雙人機票。

股票禮品卡是永豐金證券首創，可用來折抵國人偏愛熱門標的像0050 ETF等股款，輕鬆存股、享受時間複利。

永豐金證券旗下的「豐存股」存股平台，幫投資人自動存股、享複利。只要在平台一次設定股利再投資功能，領到的股利會自動再投入同一檔股票，讓資產不斷累積，不用自己操作。

平台還有「近30天即將除息」專區，清楚列出除息日、發放日和預估股利，讓用戶輕鬆掌握領息時間，資金運用更有效率。

