永豐金證券應援Super Junior 驚喜加碼高雄演唱會「超值禮包」！

韓國人氣天團 SUPER JUNIOR 出道20週年演唱會高雄場，將自今（23）日起連續三天在高雄巨蛋熱情開唱。永豐金證券作為本次高雄演唱會官方指定合作金融夥伴，驚喜加碼24日、25日兩天演唱會「超值禮包」。

凡入場參與演唱會E.L.F.粉，人人都可於座位上獲得永豐金證券提供「應援扇」與「100 元限定股票禮品卡」，以「有溫度的金融科技」陪伴粉絲共享音樂盛宴。

這次「超值禮包」中的限定股票禮品卡，從即日起至2月28日，只要完成開戶並掃描卡片上的 QR Code，即可在「豐存股」網站輸入專屬序號，兌換存入豐存股帳戶。

廣告 廣告

永豐金證券希望不只把歡呼留在演唱會現場，也把這份紀念轉化為日常可使用的金融服務體驗，讓理財變得更親切、更貼近生活。

更多品觀點報導

玉山金、三商美邦人壽股東會通過合併 董座黃男州：經營結構的重要升級！

黃金已從避險轉向核心資產 元富期貨揭示全球資產配置新格局

