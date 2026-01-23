永豐金證券應援Super Junior 驚喜加碼高雄演唱會「超值禮包」！
韓國人氣天團 SUPER JUNIOR 出道20週年演唱會高雄場，將自今（23）日起連續三天在高雄巨蛋熱情開唱。永豐金證券作為本次高雄演唱會官方指定合作金融夥伴，驚喜加碼24日、25日兩天演唱會「超值禮包」。
凡入場參與演唱會E.L.F.粉，人人都可於座位上獲得永豐金證券提供「應援扇」與「100 元限定股票禮品卡」，以「有溫度的金融科技」陪伴粉絲共享音樂盛宴。
這次「超值禮包」中的限定股票禮品卡，從即日起至2月28日，只要完成開戶並掃描卡片上的 QR Code，即可在「豐存股」網站輸入專屬序號，兌換存入豐存股帳戶。
永豐金證券希望不只把歡呼留在演唱會現場，也把這份紀念轉化為日常可使用的金融服務體驗，讓理財變得更親切、更貼近生活。
更多品觀點報導
玉山金、三商美邦人壽股東會通過合併 董座黃男州：經營結構的重要升級！
黃金已從避險轉向核心資產 元富期貨揭示全球資產配置新格局
其他人也在看
王心凌IG宣傳片亂喊31城背景嘈雜！粉絲笑瘋直呼「剪輯太鬧！」
甜心教主王心凌即將在台北小巨蛋舉辦巡演最終場，為粉絲暖場，她在社群上分享宣傳片，卻因「謎之亂喊」意外引發討論，連死忠鐵粉也笑翻。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 91則留言
G.E.M鄧紫棋宣布4月10、11、12臺北大巨蛋連唱三場 香港歌手第一人
G.E.M.鄧紫棋22日宣布將在4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，是第一個唱進臺北大巨蛋的香港歌手。本次巡演已經達到149場，其中137場為體育場規模，這次來台將以2.0的升級規格跟觀眾們見面，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5則留言
SUPER JUNIOR、ATEEZ、王心凌、FTISLAND、金世正⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/23~1/25
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流天團SUPER JUNIOR前進高雄巨蛋，1/23~1/25一連三天開唱，入場須知？開唱時間？在金唱片的魅惑舞台圈粉無數的ATEEZ在林口體育館開專場演唱會，演唱曲目？幾點開始？交通資訊？王心凌巡演唱回台北小巨蛋，演唱時長？入場注意事項？實力派樂團FTISLAND周末兩天在台開唱，購票福利？周邊資訊？演員兼歌手金世正舉辦FAN CONCERT，時間地點？互動福利內容？此外還有WAY BETTER、岩田剛典、玟星、林俊逸、原子邦妮、甜約翰、TEMPEST、N.Flying、白安等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
台片熱度爆棚！林柏宏、宋芸樺高鐵災難票房電影《96分鐘》、奧斯卡代表《左撇子女孩》1月30日登Netflix｜電影線上看推薦
近期台灣電影百花齊放，票房強強滾，如果不想去電影院人擠人，在家也能有好選擇。去年賣破2億元台幣的高鐵災難動作片《96分鐘》以及代表台灣征戰奧斯卡國際電影的《左撇子女孩》都將於1月30日串流上架！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
《鬼滅之刃》主題曲歌手LiSA台北車站辦快閃見面會！免費參加時間點曝光
隨著《鬼滅之刃》動漫版的爆紅，從 OP《紅蓮華》開始與《鬼滅之刃》數度合作，除《紅蓮華》後也與《鬼滅之刃》多次合作，帶來《炎》、《照亮殘酷的夜晚》等《鬼滅之刃》劇場版主題曲的日本女歌手 LiSA 也在台灣有了許多粉絲，2024 年時她於林口體育館開的演唱會也吸引了大家朝聖。而昨（21）天遠大售票系統驚喜宣布，除了 6 月 LiSA 將來台北小巨蛋開演唱會，再度與粉絲們相聚外，1 月 31 日更將於台北車站舉辦免費快閃粉絲見面會，並且還開放 300 個名額能抽選參加「會後見送會」的資格！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
奧斯卡／差一步叩關小金人！《左撇子女孩》無緣晉級 15強仍創台灣佳績
第98屆奧斯卡金像獎入圍名單今（22日）揭曉，其中代表台灣角逐本屆奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》可惜最後未能擠進5強，無緣叩關小金人。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1則留言
高雄連唱三天! Super Junior抵台 大批粉絲接機
南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導韓國男團SuperJunior成軍20周年，２３日開始一連三天在高雄舉辦三場演唱會，讓許多粉絲超級期待，而今天下午，其中六位成員已經抵達小港機場，現場擠滿粉絲，熱情迎接偶像到來。隊長利特拿手機拍粉絲，還拉下口罩超寵粉。（圖／民視新聞）SuperJunior成員抵達台灣，依序走進機場大廳，現場粉絲尖叫聲此起彼落。走在最前面的始源和藝聲，對著左邊右邊粉絲，親切揮手打招呼，緊接著圍著藍色圍巾的東海出現，揮手比YA。身穿紫色外套的利特，則是將口罩拉下，讓粉絲拍好拍滿，還拿手機紀錄粉絲熱情模樣。穿著白色外套的厲旭，和深色外套的銀赫，沿路揮手打招呼，六個人都非常熱情。成軍２０年的韓國男團，即將在高雄開唱三天。（圖／翻攝畫面）從機場大廳到戶外接著上車，裡裡外外擠滿名百位粉絲，不少人一早就來卡位，就是要在演唱會舉辦前，搶先看看心愛偶像。粉絲vs.記者：「我從早上十點開始，十點開始排隊這樣子，看到看到很近心情非常的好，希望我們的歐巴們可以常常來高雄，歐巴我愛你。」粉絲：「等了多久我們九點多就來了應該吧，明天會啊明天看演唱會，本來是演唱會套在手燈上面。」韓國男團SuperJunior，成軍20周年，去年11月在台北舉辦演唱會後，這個月23日開始，將在高雄一連三天舉辦演唱會，而剩下的三名成員則是，預計會在23日下午抵台，與粉絲見面。原文出處：高雄連唱三天! Super Junior抵台 大批粉絲接機 更多民視新聞報導總預算遭惡卡恐衝擊國訓中心建設 李柏毅喊話：別只在比賽時才重視體育春節出國怎麼走？桃園機場多元自助服務一次看！BABYMONSTER演唱會亂象! 成員被歌迷畫冊砸中民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
甜茶拍《橫衝直闖》差點出事？臨演自爆「剛坐完30年牢」 片場當面警告：最好別惹我！
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在剛落幕的第83屆金球獎中，憑藉電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）一舉奪下「音樂及喜劇類最佳男主角」，不僅拿下演藝生涯首座金球影帝，更成為該獎項史上最年輕的得主。然而風光背後，卻有段驚魂插曲，甜茶透露，拍攝時曾被一名臨演當面威脅，讓他當場心驚膽顫。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
巨石強森演UFC運動員《重擊人生》有頭髮！《情感的價值》文青影迷必看！《啵me》電影也上映！｜1/22 新片快報
最新院線電影請更新！本週新片不能錯過巨石強森演技代表作《重擊人生》看他飾演「有頭髮的冠軍選手」好新奇！影迷都在讚的《情感的價值》終於上映必須朝聖！《啵me》電影也上映！台片新嘗試《啵me之我的青春住了鬼》絕對讓人意想不到！學校放假孩子怎麼辦？帶到戲院把《電影屁屁偵探：星星與月亮》、《魔法公主》IMAX 4K 修復版、《垃圾世界》、和《喵狗麻吉團》都看一輪超歡樂！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4則留言
末路雙嬌 (正式預告) | 電影預告
《末路雙嬌》由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司精心打造，品質具備高度水準，加上韓韶禧、全鐘瑞等演技派群星的賣力熱演，讓本片自亮相國際影展以來氣勢驚人，不僅率先入選第50屆多倫多影展「特別展映」單元，隨後再傳捷報，榮獲第10屆倫敦東亞電影節最高榮譽「最佳影片」，並接連受邀參加第30屆釜山影展與第45屆夏威夷影展等多個國內外知名影展，充分證明本片在完成度、類型突破與市場潛力上的高度水準。 多倫多影展資深策展人喬凡娜芙維（Giovanna Fulvi）特別盛讚兩位女主角的精湛表現與角色張力：「由韓韶禧與全鐘瑞所營造的強烈吸引力、刺激腎上腺素的動作場面，以及圍繞在受傷童年與求生展開的激烈搏鬥相互交織，讓作品同時帶來令人血脈賁張的緊張感，以及深刻的情感共鳴。」高度肯定電影在情感層次與類型娛樂性之間取得的完美平衡。倫敦東亞電影節主辦單位也對本片的創意與實驗精神給予高度評價：「這是一部大膽拓展當代新黑色電影版圖的作品，不僅具備解構傳統黑色電影類型慣例的力量，更以卓越的導演功力，展現亞洲電影的全新可能性。」也成為本片獲頒最佳影片的重要關鍵。本片接連入選多個國際重要影展，並奪下重量級獎項，成功以強烈風格與類型魅力征服全球，成為近年最受矚目的南韓犯罪電影之一。 這部由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣正式上映。本片劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？ 上映日期：2026-01-30Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前 ・ 發表留言
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 21 小時前 ・ 9則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 48則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 149則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言