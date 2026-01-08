永豐金證券推美股交易3重好禮 手續費優惠、月月抽iPhone 17 Pro

海外投資熱沸騰，永豐金證券以「財運起步季，新年開好運」為主題，推出「投資美股選永豐，無需比價更超值」限定活動。不管是偏愛短線進出，或是長線佈局的美股用戶，個股投資與定期定額都能聰明理財，小額投資輕鬆當世界知名企業股東。

活動期間，不論新舊戶皆享三重「美股交易超值禮」。

第一重：當月個股、ETF電子交易5萬美元以下，享美股手續費超值優惠，讓你每筆投資都划算。

第二重：首次交易禮，首次以美股電子成交任1 筆，送股票禮品卡100元，活動期間限額5000 名。

廣告 廣告

第三重：滿額抽好禮，推出iPhone17 Pro 月月抽月月送活動，每成交1萬美元即可獲得1次抽獎機會，連續三個月每月皆成交1 萬美元，再抽Apple大禮包（內含iPhone 17 Pro 256GB、Macbook air 512G、Ipad air 128G）。

另外，針對美股新戶再加碼「線上開戶超值禮」，完成線上開戶即送200元股票禮品卡，另加價值688元的「豐學PRIME」30天免費體驗，協助用戶學習投資美股，從新手變好手，理財起步更有感。

券商公會最新統計，2025年台灣投資人透過複委託參與全球市場的規模寫下新里程碑，累計去（2025）年前11月成交金額高達9.76兆台幣。其中10月表現尤為亮眼，成交金額來到1.34兆，不僅刷新單月歷史新高，更繳出年增率107%的驚人成績。

永豐金證券內部統計，2025年美股個股方面，輝達、特斯拉、台積電 ADR持續展現強勁吸金實力，穩居市場人氣王寶座；ETF標的選擇上，投資人高度聚焦科技成長與權值型產品，以 QQQ（納斯達克100指數ETF）及 SPY（標普500指數ETF）最受青睞。

AI、半導體科技熱潮持續，複委託成台灣投資人前進國際市場的重要投資工具。永豐金證券提供美股手續費優惠且無低消限制，要打破大眾對複委託高門檻、手續費昂貴、找台灣券商買美股不方便的刻板印象，不僅提升交易便利性，也要讓投資人在迎接2026年投資新局時更有底氣。

更多品觀點報導

實體AI元年啟動 法人建議佈局機器人科技供應鏈

台股新標高30593！收盤翻黑跌74點 7檔台股基金淨值逾百元創新高

