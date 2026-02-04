永豐金證券攜手台智雲 拚AI應用落地

（中央社記者曾仁凱台北4日電）永豐金證券拚AI應用落地，宣布與華碩集團旗下台智雲合作，就內部進行中的「商品審查平台」與「AI市場脈動」等2大AI應用重點項目，透過跨產業對話平台方式進行技術交流。

永豐金證券今天舉行首屆「AI創新日」論壇，首次將尚未落地應用的2大AI專案搬上論壇，與台智雲AI超算加速器跨產業交流，共同討論如何將AI應用加速落地。

永豐金證券介紹，台智雲（Taiwan AI Cloud）為華碩集團與政府共同推動成立的超級電腦，而「台智雲AI超算加速器」為台灣第一個、也是唯一一個基於國家主權AI超級算力而成立的加速器，專注於協助培育台灣AI新創應用發展，至今已成功扶植超過百家台灣AI新創公司。

永豐金證券此次端出2項AI應用重點項目，其中「商品審查暨管理平台」以AI整合過去高度依賴人工的商品審查流程，自動化合規與精準風險控管。其中模擬執行存股商品、基金等，以生成式AI（GAI）技術取代人工審核商品上架前置流程與審後管理，模型評估每檔上架商品可節省逾1/3的工作時間。

另外，「AI市場脈動」希望以多代理AI架構，進一步整合市場資訊以支援內部多場景應用，並透過自動化流程，提升組織作業效率與內容產製能力，實現從生成式AI轉向代理式AI（Agentic AI）。現行永豐金證券在大戶投APP已採用AI多代理架構，目前先推出個人化投資早報功能。

永豐金證券總經理蘇威嘉今天表示，AI創新如果只停留在內部流程，無法真正回應投資人需求，永豐金證券此次以論壇形式跨出產業對話第一步，藉由與科技產業並肩討論問題，尋找AI原生解方，使應用落地更貼近使用者體驗。他提醒團隊，在AI變革加速環境中，應該以更開放態度探索更多AI應用場景，使創新真正落地。

台智雲AI超算加速器執行長周秉輝指出，金融業是全球導入生成式AI應用的領先產業之一。台智雲AI超算加速器希望透過與永豐金證券合作，一起打開金融AI創新之路。（編輯：張良知）1150204