永豐金證券新春放送！登入免費求籤還可抽萬元股票禮品卡 交易再加碼
歷史資料統計顯示，2016年至2025年的10年間，台股農曆春節後開紅盤，上漲機率高達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最亮眼。
今年，春節連假長達9天，永豐金證券也推出新春活動「2026財運起步走」，自 即日起至3月31日，投資人每日登入活動頁面，可免費求籤並獲抽獎資格，交易一筆台股現貨再加碼5次抽獎機會。
每日將送出限量1萬元股票禮品卡，並提供精選市場資訊，月月再抽8萬8000元股票禮品卡與Apple大禮包。
美股投資人每月交易滿1萬美元，即獲抽獎資格，月月抽出12支iPhone 17 Pro，連續達標者更有機會贏取Apple大禮包。
針對新手投資人，永豐金證券也貼心祭出超優質迎貴客新禮：台股新戶開戶即贈200元股票禮品卡，開戶當月不限金額交易一筆，再加碼送100元股票禮品卡；美股新戶線上開戶完成即送200元全家購物金，首次交易美股再送100元購物金。
永豐金證券表示，透過「紅包理財財運起步走」活動，讓投資人新年財運加持、紅包變投資金。
