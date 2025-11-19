永豐金證券「智慧申購」 3步驟讓你不會錯過抽股票

「新股申購」已成為股民熱衷的投資方式之一，期盼透過抽籤機會，發筆小財。如果怕錯過申購時機，不妨留意永豐金證券今年推出的「智慧申購」功能，只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件，並於交割帳戶內保留足額圈存款項，系統便會在符合條件時，自動代為執行新股抽籤，功能可連續運作3個月不中斷。

永豐金證券說，只要3步驟，即可輕鬆啟動「智慧申購」：

步驟一，打開大戶投APP，點選總覽的「股票抽籤」捷徑，再選擇「智慧申購」功能。

步驟二，先簽署，再立即設定「申購金額上限」、「價差期待」、「張數設定」等多種條件。

步驟三，決定由系統自動送出委託，或僅接收通知提醒，並於交割帳戶放足夠圈存款。

要提醒的是，申購除了備妥申購價款，另要準備申購處理費20元與中籤通知郵寄工本費50元，未中籤人或不合格的股票申購，券商將於抽籤日次一營業日將郵寄工本費（50元）及認購價款退回予申購人，申購處理費（20元）則不退回。

永豐金證券也提醒，抽籤股票並非穩賺，仍須注意投資風險。

為回饋永豐金證券新用戶，12月31日前開啟「DAWHO×大戶投」股票與網銀帳戶，享有優惠服務。

第一：永豐金證券全新用戶享有總價值高達1288元的專屬開戶回饋。

第二：永豐銀行推限時疊加回饋，年底前完成「DAWHO×大戶投」交割戶綁定任務，符合資格再享限量500元回饋金。

