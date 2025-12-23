永豐金證攜手全家2026潮流福袋 首創刮刮卡啟動存股新體驗

【記者呂承哲／台北報導】永豐金證券宣布攜手全家便利商店，首創「便利商店 × 券商投資」的新春福袋理財場景，將股票禮品卡設計為寓意開運的「好運刮刮卡」，獨家包裝於「全家」2026 潮流福袋中，並自 12 月 25 日起開賣。民眾可 100% 中獎刮出投資金，最高十倍奉還，讓投資理財從街頭巷口輕鬆啟動，迎接新年財運。

民眾只要購買一包「全家」2026 潮流福袋，即可獲得一張隨機面額的投資金刮刮卡，最高可刮出等同福袋價格十倍的投資金。刮出的金額可等值兌換包含 台積電在內、共 274 檔熱門台股與 ETF，讓投資行為自然融入日常消費，開創證券與零售業跨界合作的全新體驗。

根據經濟部統計，台灣平均每 1,659 人、2.87 平方公里就有一家便利商店，且近三年營業額平均年成長 7%，已成為最貼近國人生活的零售通路。永豐金證券此次攜手全家，結合國人熱衷的開運風潮，推出「好運刮刮卡」，讓投資理財不再艱澀冰冷，而是轉化為貼近日常、充滿驚喜的生活體驗。

永豐金證券總經理蘇威嘉表示，此次合作開創台灣首見的普惠金融新模式，透過跨產業合作，讓民眾在熟悉的便利商店場景中即可體驗股票禮品卡的創新應用。永豐金證券結合零售通路與金融科技實力，打造前所未有的虛實整合理財新場景。

在「全家」2026 潮流福袋中，永豐金證券將金管會核准的金融創新實驗「股票禮品卡」，獨家設計為「好運刮刮卡」，主打人人有獎、輕鬆啟動投資與最高十倍奉還三大亮點。每張刮刮卡可隨機刮出 8 至 2,499 元不等的投資金，新戶另享專屬見面禮，最高可達 2,599 元，且可轉贈親友，提升理財互動性。

在操作流程上，民眾刮開卡片後，只需至永豐金證券「豐存股」平台輸入序號，獎金即存入交易帳戶，可選擇指定台股或 ETF，設定單筆或定期定額投資，系統自動抵用卡片餘額，不足金額再由約定帳戶圈存，流程簡單直覺。

永豐金證券指出，開運金亦可作為長期存股的「錢母」，搭配「豐存股」平台的台美股股利再投入機制，加速複利累積，讓民眾在試手氣之餘，也同步種下長期理財的第一顆種子。未來，永豐金證券將持續透過虛實整合與科技創新，推動金融生活化，讓投資理財更簡單、更貼近全民生活。

