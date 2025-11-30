永豐金首創金融商品 股票禮品卡

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券公布股票禮品卡最新使用調查，發現第四季有電商業者主動將股票禮品卡作為今年雙11促銷新寵禮品，與雙人來回機票、手機、黃金等熱門獎項並列。這是台灣史上頭一次，券商推出「送股票」的創新商品受非金融業者運用，擴大股票禮品卡使用場景。

永豐金證券首創金融商品「股票禮品卡」，因結合「送禮」、「理財」及「輕鬆開戶」三大特色，採用全新銀行信託架構，並建置禮品卡兌換平台以保障個資安全，成功通過金管會沙盒實驗核准。開賣半年，業績超過6,000萬大關，展現市場高度認可。

股票禮品卡讓送出具理財價值的禮物變得更簡單。至「股票禮品卡官網」選擇面額（100元、500元、1,000元、3,000元、6,000元）後，僅需註冊登入並完成付款，即可取得虛擬卡序號，用於折抵豐存股平台上，包括0050在內共263檔熱門台股交割款。今年台灣經濟成長率可能趨近6％的背景下，民眾期盼透過存股參與經濟成長果實，相比傳統禮物，股票禮品卡因更具「會增值」的心意，成為送禮需求的熱門選擇，讓理財成為送禮的一部分。