永豐金首屆科技年會登場 公開AI應用階段性成果

（中央社記者呂晏慈台北5日電）人工智慧（AI）技術日新月異，驅動金融業服務創新。永豐金科技長張天豪今天於首屆永豐金控科技年會公布AI應用成果，包括推動「基因行銷」，透過分析客戶資料及數位足跡推薦個人化商品，並以生成式AI協助客戶快速掌握市場資訊。

永豐金今天舉辦首屆科技年會，公開永豐金在人工智慧（AI）應用上的階段性成果與未來布局。

永豐金董事長陳思寬表示，回顧金融科技發展，每一次技術突破都在重新定義金融業與客戶之間的距離，AI正快速成為金融服務的基本語言，讓服務能夠主動理解人、靠近人，「過去我們提供的是產品，現在透過AI，我們提供的是被理解的感受」，更能掌握客戶的需求與習慣，在對的時間提供更精準、貼心的服務。

永豐金科技長張天豪於年會中分享永豐金自2017年導入NVIDIA DGX-1超級電腦以來，提出的AI願景與行動，例如自2021年起投入研發「利用顧客基因之行銷系統與方法」，透過客戶交易紀錄、資產總覽與數位足跡，萃取出資金需求、投資偏好等真實意圖，再以逾400個模型，提供個人化理財建議並強化交易安全。

張天豪舉例，當客戶向銀行提出新台幣100萬元資金需求時，可透過細節資料分析他是否真有需求，或只是「天生愛賭錢」，藉此強化風控及提供個人化服務。根據永豐金簡報資料，具體成果包括減少4成數位帳戶行銷作業時間、每年省下1500小時，並使人均撥款金額提升31%、信貸撥款率提升75%。

張天豪也分享，永豐銀去年8月推出「Orbit.AI投資水晶球」，運用生成式人工智慧（GAI）整合新聞源與內部投顧報告，協助客戶快速掌握市場資訊。在服務上線前，團隊花了很多力氣訓練AI「不要亂講話」，例如不能給投資建議、出現簡體字或其他語言等。

展望未來，張天豪表示，將聚焦全域賦能、安全防護、智能中樞、核心實力等4大面向，包括透過系統API化驅動業務創新，如使AI Agent可自行搜尋資料、串接金融核心主機及下單，同時確保AI行為安全、正確、合規、公平、透明，並厚植人才與基建。

台灣微軟首席技術長花凱龍提到，過去金融業是以產品為中心，有了好的產品再思考如何推銷給客戶，如今生成式AI正使金融業加速轉向「以數據與客戶為中心」的模式，可藉此優化客戶體驗、營運效率，並進行策略規劃。

永豐金表示，自2020年啟動數位變革專案並自建金控AI團隊圖靈計畫，將AI全面導入集團營運各環節，至今累積超過百項AI與金融科技應用，涵蓋銀行、證券等多個子公司，不僅取得多項專利，更有多項服務為業界首創。（編輯：潘羿菁）1141205