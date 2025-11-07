永豐金(2890)雙引擎發動，前3季獲利同期新高！何時出手併購保險標的？朱士廷巧回「8字箴言」
永豐金(2890)週四(11/6)召開2025年第三季法說會，公布2025年前三季自結淨收益554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，雙雙再創歷史同期新高。其中，每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。
在前三季繳出好成績的永豐金，目前是靠銀行與證券雙引擎帶動成長，由於同業玉山金（2884）在週三才傳出併購三商壽的消息，讓媒體好奇，旗下尚無保險公司的永豐金是否會對併購保險公司有興趣？
朱士廷親揭「八字箴言」 併購講求時機與準備
對此提問，永豐金控總經理朱士廷可說是有備而來，主動拿出從未拿過的手板來發言，手板上寫著：「審時度勢、厚積薄發」。他強調，對於同業併購案，「我們獻上最誠摯的祝福」，但也重申永豐金的發展步伐有自己的節奏，將在觀察市場變化的同時，紮實累積實力，等待最適合的時機出手。
朱士廷分析，企業成長有「內生成長」與「外生成長」兩條路徑，永豐金過去幾年在銀行與證券的內生成長表現亮眼，而今年外生成長則相當積極，已完成三起併購案，分別為Amret、京城銀行及匯立證券，合計金額達822億元。他強調，「併購後的那一天才是挑戰的開始」，永豐金正全力整合文化與制度，期盼發揮綜效。
談及外部併購的評估準則，朱士廷歸納出「五大理由」：一是低買高賣、二是風險分散、三是產生綜效、四是控制權價值、五是特殊目的。他進一步解釋，是否併購壽險公司，主要與風險分散、綜效與控制權有關，「這三個要件都具備，才會考慮」。
聚焦銀行與證券本業 朱士廷：壽險併購非當務之急
至於市場關心永豐金是否有意補上壽險這一塊版圖，朱士廷回應，目前並非最急迫的階段。他分析，壽險的確能提供長期資本與更深的客戶關係，但從現況來看，「永豐金的核心仍在銀行與證券」，兩項業務的獲利表現近年持續創高，金控會在穩固既有基礎後，再尋求下一步擴張機會。
「保險公司是需要、還是想要？這要看時機。」朱士廷強調，許多金控雖旗下都有銀行、證券、壽險三支腳，但能否真正達成長期綜效，答案是：「未必」，關鍵仍在核心競爭力的平衡與發揮。
他最後強調，永豐金的併購策略不是追求規模最大，而是尋找「最適合」的標的，「我們會持續觀察、累積實力，並在適當時機堅決出手，為股東創造最好的長期價值」。
內外雙引擎齊發 永豐金前三季獲利創同期新高
永豐金控2025年前3季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及Amret併入的貢獻，其中利息淨收益達267.8億元，年增42.0%；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增27.6%；手續費淨收益達168.3億元，年增6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。
永豐銀行2025年前三季稅後淨利達161.3億元，年增12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益(年增41.4%)及手續費淨收益(年增15.3%)的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入Amret與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差(NIM)持續改善。
此外，財富管理手續費年增17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化ROE達11.3%，相較過去幾年大幅提升。
永豐金證券2025年前9月稅後淨利為48.2億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前9個月年減10.5%，但第三季單季在市場回溫下已季增33.9%。泛財富管理手續費收入前9個月仍年增8.7%。因此前三季年化ROE仍維持在16.8%的穩定水平。
京城銀、匯立證已於10月併入永豐 Q4獲利再添新動能
台灣匯立證券已於2025年10月20日併入永豐金證券，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。
合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務外，可望擴大與現有外資客戶之往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。
此外，京城銀行也已於2025年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，進一步強化永豐金控在南北區域的整體布局，京城銀行在中南部地區擁有穩固的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成良好互補，集團的服務將更趨均衡，並在商品、客群、通路及人才等四大面向展現高度綜效。
京城銀行在企業金融領域的專業能力，結合永豐銀行在零售與財富管理的深耕經營，將有助於全面提升集團的經營效益與市場競爭力。
