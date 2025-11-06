永豐金Ｑ4獲利再向上 總座：壽險布局採８字訣「審時度勢、厚積薄發」

永豐金壽險布局8字訣。陳俐妏攝



永豐金前三季淨收益和獲利同創歷史新高，金控、銀行和證券同創歷史紀錄，每股盈餘1.57元，第四季匯立證和京城銀10月併入後，有利增添第四季獲利表現。金控2.0併購持續，玉山金迎娶三商壽躋身金控前五大。永豐金總經理朱士廷表示，金融整併時代不是買最大買最好，而是買最好的，祝福玉山金，對壽險布局，永豐金以８字箴言「審時度勢，厚積薄發」來因應。

朱士廷指出，企業成長不外乎內生成長和外部併購成長，永豐金旗下銀行和證券在內生成長幅度都很不錯，外生成長包括產生綜效、控制權價值永豐金今年併購Amret Plc.、匯立證和京城銀等3個標的，用了882億元，併購的那一天就是挑戰的開始

對於玉山金併購三商壽，朱士廷說，恭喜玉山金獻上最誠摯的祝福，永豐金對於壽險布局，買壽險就是以風險分散、產生綜效、控制權價值為三大考量。今年3個併購案就是產生綜效和控制權價值，壽險是有互補的綜效，永豐金有自己的步調，保險的需要性還待觀察，用8個字來說明，就是「審時度勢，厚積薄發」的策略。永豐金的併購都是採好的時機，伺機出手。

