永豐金2026投資展望 聚焦兩個期待、兩個現實、四個風險

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

永豐金控今(3)日舉辦2026投資展望會前說明會，分析今年市場變化及明年預估。永豐金表示，2025年是「川普主導、景氣動盪，AI熱絡，市場神采飛揚的一年」，AI扮演支撐經濟的重要角色。各大CSP業者對AI的資本投入不遺餘力。黃仁勳今年5度訪台，感謝台灣供應鏈夥伴的大力支持，台積電、鴻海、與超微在陸續的法說會也都報出佳音，明年AI展望非常樂觀。

景氣方面，由於關稅衝擊不若原先預期嚴重，IMF於10月上修全球GDP預估至3.2%。美國就業市場降溫，幸而有AI、大而美法案、與降息支撐，景氣展現韌性，估全年GDP由去年的2.8%降至2.0%中國受高關稅衝擊出口、房地產低迷拖累，有效需求不足，官方雖卯足全力穩經濟，但成效有限，成長率預估由去年的5.0%微降至4.9%。

台灣景氣表現最令人驚豔，台灣佇立在AI核心，資通訊與電子產品出口超預期亮麗，今年總出口金額上看6300億美元，1Q~4Q GDP成長分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，全年上看7.49%，打破年初眼鏡，優於2024年5.27%。

貨幣政策方面，預估Fed 12月會續降一碼至3.50%。ECB降息4碼、人行降息10bps，台灣央行則因通膨控制得宜、景氣穩健，預期4Q理監事會議維持利率2.0%不變。市場方面，AI需求熱絡引領2025年股市神采飛揚，簡單結論，2025年又是投資人獲利豐厚的一年。

永豐金指出，2026年聚焦「兩個期待、兩個現實、四個風險」。兩個期待是「財政的保障與AI的擴散」，IMF預估2026全球經濟成長3.1%。 G7央行降息近尾聲，估Fed再降2碼，明年1Q與2Q分別各降一碼至3.00%，政策焦點轉向財政。全球AI資本支出佔GDP比例由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

兩個現實是「政治的分裂與經濟的不均」，俄烏戰爭即將邁入第四年，G2美中持續對抗，西方國家正視安全，保守主義崛起，右派大串聯；美國國內意識形態分歧加劇社會衝突，兩黨對立嚴重導致政府停擺創下史上最長的43天，投資人須承擔更多政治風險與保護主義的代價。經濟的不均日益嚴重，另一方面，舉著「共同富裕」旗幟的中國，貧富差距仍日益擴大，北京呼籲反內卷與提振消費，以緩和通縮壓力。

四個風險為「期中選舉、保護主義、AI疑慮與Fed獨立性」。2026年11月的美國期中選舉，共和黨在眾議院能否守住主導權，攸關既有的「MAGA」政策及監管放鬆的延續性；川普可能對更多關鍵貨物實施高關稅，施壓加、墨鞏固北美關稅堡壘；AI蓬勃發展令人期待，然投資人也關注變現能力，循環式的融資與超大型合約複雜交織，產生AI泡沫疑慮；Fed主席Powell在明年5月將卸任，若由政治忠誠度高的Hassett(美國國家經濟委員會主席)接任，Fed獨立性可能面臨挑戰。這四個風險都易導致股匯債市大幅動盪。

展望2026年，永豐金認為獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元。AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17~23倍，對應2026年指數區間在25000~33000點。

