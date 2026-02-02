永豐銀推「馬年四寶」賀新春 換匯祭優利定存搶年終財

永豐銀行資深協理周婉怡（中）與台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」展示「馬年四寶」。

農曆新年將至，永豐銀行特別推出「馬年四寶」，包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物，增添新年好彩頭。2日更特別邀請台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊－電豹女，以熱舞展現馬躍新春的滿滿活力。

永豐銀行表示，全台預計發送逾3萬瓶發財水，馬年發財水以火元素為核心色調，融入「木生火」的綠青色，展現生命力與活力；搭配「火生土」的黃橘色，傳遞穩定與豐收的意象。整體視覺以騎士策馬揚鞭、昂首奔馳為主題，展現火馬年的熱情與決心，寓意福運隨行，迎接充滿能量與財富的一年。

針對民眾領取發財水後的使用方式，命理專家陶文指出，發財水帶回家後不必急著開封，可先擺放在玄關財位或正東方連續7天；若於過年前三天取得，也可將部分發財水打開放在玄關，另一部分裝入噴壺噴灑家中各個角落，象徵財氣流動。

陶文表示，正東方為財富位，適合擺放聚寶盆，東北方則為文昌位，除聚寶盆外可搭配發財糖擺放7天後收起；聚寶盆內可先放100枚硬幣，再加入銀行換來的新鈔，象徵財氣累積。

除了開運小物外，為協助客戶靈活運用年終獎金並滿足外幣配置需求，永豐銀行表示，2月12日前推出多幣別換匯優利定存「豐存未來」，涵蓋美元、日圓、歐元、人民幣及澳幣等五大外幣，7天／1個月期定存年利率最高達8.8%／4.5%，百元即可起存。另外，5月15日前針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6.0%限時優惠。