永豐銀放送馬年四寶 優利換匯放大年終

迎接農曆馬年到來，永豐銀行應景推出「馬年四寶」：發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月11至13日）將於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，全台合計發送逾3萬瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物，增添新年好彩頭。

永豐銀行表示，馬年發財水以火元素為核心色調，融入「木生火」的綠青色，展現生命力與活力；搭配「火生土」的黃橘色，傳遞穩定與豐收的意象。整體視覺以騎士策馬揚鞭、昂首奔馳為主題，展現火馬年的熱情與決心，寓意福運隨行，迎接充滿能量與財富的一年。

廣告 廣告

除開運小物，為協助客戶靈活運用年終獎金並滿足外幣配置需求，永豐銀行表示，2月12日前推出多幣別換匯優利定存「豐存未來」，涵蓋美元、日圓、歐元、人民幣及澳幣等五大外幣，7天／1個月期定存年利率最高達8.8%／4.5%，百元即可起存。

同時，5月15日前針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6%限時優惠。

更多品觀點報導

凱基銀新春理財專案！3個月美元定存年利率6％ 換匯優存最高8.8%

富邦8檔ETF同日除息！00900、00730領軍 想領息最晚這天買

