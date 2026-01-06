永豐銀泰國申設曼谷代表人辦事處 金管會點頭

（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會今天表示，同意永豐銀向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處，以深化跟當地金融機構與企業的合作關係。目前本國銀行共10家台資銀行在泰國曼谷設立2家子行及9家代表人辦事處。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上表示，永豐銀為掌握新南向市場脈動，深化與當地金融機構及企業的合作關係，並支援台商拓展業務，因此規劃設立曼谷代表人辦事處，金管會同意永豐銀向泰國主管機關申請設立曼谷代表人辦事處。

截至2025年12月底止，永豐銀行海外據點共有1家子行（下設4家分行）、5家分行及1家代表人辦事處等11處，分別設置在中國大陸、香港、澳門、美國及越南等國家或地區。

根據金管會資料，目前國銀共10家台資銀行在泰國曼谷設立2家子行及9家代表人辦事處，分別為兆豐銀設1子行、中信銀設1子行與1家代表人辦事處，其餘包括一銀、國泰世華銀、上海商銀、輸銀、台銀、華南銀、台新銀、玉山銀皆各設1代表人辦事處。

外界也關切國銀在新南向國家布局，王允中表示，國銀在新南向國家的據點，包括59家分行、55家代表人辦事處、1家子公司、8家子行、子行下支行173家，分行設立的支行有21家，分行設立行銷處有6家，其他類別有12家。

王允中指出，如果加上子行下設置支行等算法，泰國是國銀在新南向國家中擁有最多據點的地方，台灣金融業也未曾在泰國裁撤過機構。

至於國銀擬裁撤緬甸分支機構，金管會表示，目前有2家表示將調整策略繼續經營，2家已向當地主管機關遞件，1家暫緩裁撤計畫，以及1家擬等緬甸大選後視情況辦理。（編輯：林家嫻）1150106