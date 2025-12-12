永豐銀爆職場霸凌！主管摑掌女員工連勸架也掛彩 業者：加害者即日起休假調離主管職

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

永豐銀行驚傳主管肢體暴力摑掌員工！網友在社群爆料，該名主管揚言開除一名新進員工，一旁女同事緩頰指對方剛畢業，應給予多一點適應期，沒想到主管當場質問女同事「信不信我敢打妳？」女同事回應「不信」，隨即遭主管掌摑，數名同事立刻上前架開雙方，導致1人被毆打至腦震盪，另1人臉部多處嚴重挫傷。對此，永豐銀行向證實這項消息，已要求涉事主管即日起休假、調離主管職，並啟動職場不法侵害調查程序及員工關懷機制，強調對職場不法侵害「零容忍」。

永豐銀行驚傳主管肢體暴力摑掌員工。（圖／翻攝Google Maps）

根據網友在Threads爆料，整起衝突原因僅是對於新進人員的處置意見不同。當時主管揚言要開除一名新進管理儲備幹部（MA），認為對方能力不足，不過一旁女同事緩頰指對方剛大學畢業，應給予多一點適應時間。沒想到該名主管不斷強調自己的主管身分與人事決定權，並當場質問女同事：「我是主管，信不信我敢打妳？」女同事平靜回應「不信」，隨即遭到該名主管掌摑。

貼文指出，數名同事見狀立刻上前試圖將雙方架開，過程中「打不還手」，最終造成1人被毆打至腦震盪，另1人臉部多處嚴重挫傷。根據診斷紀錄，２名受害者除了外傷治療，每周還需前往精神科接受2次心理諮詢，以處理暴力事件後產生的創傷反應。對於相關傷害，受害者已備妥驗傷單，將提出刑、民事告訴。

爆料網友表示，扯的是在事件爆發後，這名主管在公司內部表現如常，與人談笑風生，直到事發超過一個星期，才透過LINE傳送文字訊息致歉，但至今未曾當面對被害人進行任何道歉。對此，網友憤怒留言，「太扯了吧，打人公司居然不用處理嗎？讓事情壓著」、「這種不是通常都會記兩大過免職嗎」、「這個主管也太誇張了，有關係就沒關係嗎？」

對此，永豐銀行回應「知新聞」證實此事，表示已要求加害人員即日起開始休假，並調離主管職、靜候調查。銀行已啟動不法侵害事件調查程序，也啟動員工關懷機制，於今天完成所有案關人訪談及調查程序，將在一周內邀請外部人士召開職場不法侵害評議會，若認定不法侵害成立，將依規定送人事評議委員會議處。銀行尊重受害者尋求司法途徑保障自身權益，將提供相關訴訟協助，並重申對職場不法侵害絕對零容忍。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

