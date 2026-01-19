永豐銀結合AI科技打詐 ATM導入「AI人臉辨識」

【記者許麗珍／台北報導】永豐銀行於ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險。統計2025年臨櫃成功攔阻573起疑似詐騙案、阻詐金額3.66億元，分別較前一年2024年成長14%與29%，憑藉創新機制守護客戶帳戶安全。

永豐銀行結合AI科技、制度設計並跨界合作，全力阻詐，扮演守護民眾資產的重要防線；永豐銀行表示，秉持「保護好人、打擊壞人」的核心理念，從客戶旅程出發，全面檢視交易與服務流程潛在風險。

永豐銀行表示，為有效落實防詐政策，成立跨單位專責打詐小組，整合全行資源，推動自動化與即時監控。導入AI模型進行即時異常偵測與示警，預先控管率已逾五成；為防止釣魚簡訊，率先推「68807專用短碼簡訊」；設立「防詐辨識通」，讓客戶於永豐銀行官方網站即時查證網址來源；同時與Gogolook合作，導入通話行為風險偵測並推動警銀聯防。

實體通路部份，永豐銀行表示，臨櫃大額交易經由簡訊或電話通知「指定聯絡人」，協助辨識詐騙、強化資產安全；臨櫃與ATM均導入「掌靜脈」生物辨識技術以提升交易安全；自動化服務區導入「AI人臉辨識」，防止不肖人士刻意遮蔽五官取款，有助警方後續追查且降低詐騙風險，守護客戶帳戶安全。

永豐銀行表示，致力打造全方位反詐體系，持續以創新科技強化交易安全，並聚焦於新技術應用，從「戰略－主動預防」、「監控－即時偵測」及「宣導－全面識詐」三大面向、專業分工，從源頭守護客戶資產，搭配警銀聯防、公私協力且積極與具影響力之媒體合作舉辦或參與論壇，提升全民防詐意識、共同阻詐，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

