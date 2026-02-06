永豐銀行推馬年四寶 3萬瓶發財水限量送

永豐銀行發布新聞稿指出，馬躍新春開鴻運，今（2026）年推出「馬年四寶」－發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，其中，春節前三日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，全台預計發送逾3萬瓶。

民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物，增添新年好彩頭。該行亦邀請台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊－電豹女，以熱舞展現馬躍新春的滿滿活力。

招財水展現火馬年熱情

永豐銀行表示，馬年發財水以火元素為核心色調，融入「木生火」的綠青色，展現生命力與活力；搭配「火生土」的黃橘色，傳遞穩定與豐收的意象。

整體視覺以騎士策馬揚鞭、昂首奔馳為主題，展現火馬年的熱情與決心，寓意福運隨行，迎接充滿能量與財富的一年。

換匯優利定存須符合資格

除開運小物外，為協助客戶靈活運用年終獎金並滿足外幣配置需求，永豐銀行表示，2月12日前推出多幣別換匯優利定存「豐存未來」，涵蓋美元、日圓、歐元、人民幣及澳幣等五大外幣，7天／1個月期定存年利率最高達8.8%／4.5%，百元即可起存。

不過，上述換匯優利須為DAWAY卡戶；客戶申辦永豐銀行DAWAY卡，自核卡「次一營業日」起，該客戶即符合DAWAY卡戶身分資格。

同時，5月15日前，針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6.0%限時優惠。全新客戶指，指專案活動前一年（2025年1月19日至2026年1月18日）未持有永豐銀行國內任一分行台、外幣存款帳戶或數位存款帳戶。

